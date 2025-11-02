СВЕ ВИШЕ НАПУШТЕНИХ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ Ко би рекао да је ово разлог!
У Великој Британији се све више кућних љубимаца напушта због растућих трошкова за храну и ветеринарске услуге, јер су многи који су набавили кућне љубимце током епидемије ковид-19 схватили да то кошта много више новца него што желе, саопштила је Добротворна организација за заштиту животиња (РСПЦА).
Према доступним подацима, позиви ватрогасцима за спасавање животиња порасли су за више од четвртине у последњих пет година, а у току је нови талас напуштања кућних љубимаца, преноси данас Гардијан.
РСПЦА је саопштила да је прошле године примила рекордних 22.503 извештаја о напуштању животиња, јер су трошкови ветеринара и хране за кућне љубимце драматично порасли.
Подаци британске Канцеларије за националну статистику показују да су трошкови за ветеринара прошлог месеца били скоро 50 одсто већи него 2020. године, а просечна цена конзерве хране за псе порасла је са 60 пенија на 1,03 фунте (1,13 евра) у истом временском периоду.
Ватрогасна служба је забележила повећање броја позива за спасавање животиња у Енглеској за 27 одсто током последњих пет година, а позиви за спасавање домаћих животиња порасли су за 38 одсто у истом периоду.
Од почетка године до јуна широм земље је било 3.462 спасавања домаћих животиња, од чега више од трећине у Лондону.
Према подацима Удружења произвођача хране за кућне љубимце, 3,2 милиона домаћинстава у Великој Британији је набавило кућне љубимце током пандемије ковида, али многи нису били спремни за трошкове који су порасли у претходним годинама.