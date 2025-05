(УЗНЕМИРУЈУЋИ ВИДЕО) АТЕНТАТ НА РУСКОГ ПОЛИТИЧАРА, УБИЈЕН НА ЛИЦУ МЕСТА Два мушкарца тешко повређена у експлозији

Гувернер Ставропољског краја Владимир Владимиров потврдио је Гурцијевљеву смрт, наводећи да се догодио „ноћни инцидент у Улици Чехова“, али није изнео додатне детаље.

Истражни комитет Русије саопштио је да су на месту експлозије пронађена тела двојице мушкараца са вишеструким повредама.

Више руских Телеграм канала идентификовало је Гурцијева као једну од жртава и поделило наводни снимак експлозије.

Гурцијев је, према наводима медија, био задужен за ваздушне ударе током борби у Маријупољу. За своје учешће у операцијама награђен је низом одликовања, укључујући Орден за ослобађање Маријупоља и Авдејевке, Медаљу за заслуге према отаџбини I и II реда са мачевима, Жуковљеву медаљу и Суворовљеву медаљу.

In Stavropol, a grenade finally did what justice couldn’t — Zaour Gurtiev is dead.



Deputy mayor. Major. Recipient of Russia’s so-called “Order of Courage.”

His “courage”? Enhancing missile guidance systems used to bomb Mariupol, targeting Ukrainian defenders and Azov supply… pic.twitter.com/lZtW18dyFM

