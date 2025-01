ВАНРЕДНО СТАЊЕ У ЛОС АНЂЕЛЕСУ, ИМА МРТВИХ Пожар се неконтролисано шири СНИМЦИ СУ УЗНЕМИРУЈУЋИ (ФОТО, ВИДЕО)

Пожар је избио у среду око 6:15 по локалном времену и до сада је изгорело око 75 хектара око резервата дивљих животиња у басену Сепулведа у Енцину, наводи Кол фајер.

Пожар Вудли се налази између масивног пожара Палисејдс на југу и пожара Хурст на северу, који је сада захватио најмање 500 хектара, кажу званичници.

Најмање две особе су погинуле, а неколико ватрогасаца и цивила повређено у најмање четири пожара који су у среду захватили Калифорнију.

Шеф ватрогасне службе округа Лос Анђелес, Ентони Мароне, изјавио је да су две жртве страдале услед пожара Итон.

Власти су на конференцији за новинаре у среду нагласиле да Лос Анђелес "још није ван опасности", указујући на јаке ветрове који и даље шире пламен.

