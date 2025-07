(ВИДЕО) АПОКАЛИПСА У ТЕКСАСУ, РЕКА ЗА 45 МИНУТА НАРАСЛА 7,5 МЕТАРА Погинуло 28 деце! Погледајте стравичне снимке који круже мрежама

Страх од нових поплава подстакао је талас евакуација.

Лари Леита, шериф округа Кер у региону Тексашких брда, рекао је да је 68 људи погинуло у поплавама у његовом округу, епицентру поплава, укључујући 28 деце. Гувернер Тексаса Грег Абот, говорећи на конференцији за новинаре у недељу поподне, рекао је да је још 10 људи погинуло на другим местима у Тексасу и потврдио да се 41 особа води као нестала.

Председник Доналд Трамп изразио је саучешће породицама жртава и рекао да ће вероватно посетити то подручје у петак. Додао је да је његова администрација била у контакту са Аботом.

Још деце се воде као нестали

Међу најтеже погођенима је Летњи камп Мистик, скоро век стар хришћански камп за девојчице, где се 11 девојчица и саветник још увек воде као нестали, рекао је Леита.

Снимци настали у петак показују колико брзо су се поплавне воде подигле дуж реке Љано у тексашком граду Кингсленду - око 150 километара североисточно од Камп Мистика. Убрзани снимци показују како је вода нарасла и подигла се дуж речног корита за само 30 минута.“

Поплаве су се догодиле након што се оближња река Гвадалупе излила из својих корита након јаких киша у централном Тексасу у петак, на Дан независности САД. У року од 45 минута, река Гвадалупе је порасла за 7,5 метара и изазвала разорну поплаву — одневши имовину и, нажалост, животе, саопштено је на конференцији за новинаре.

Директор Одељења за ванредне ситуације Тексаса, Ним Кид, рекао је да су три особе погинуле у округу Бернет, једна у округу Том Грин, пет у округу Тревис и једна у округу Вилијамсон.

Спасено више од 850 људи

- Видећете да број жртава расте данас и сутра - рекао је Фриман Мартин, директор Одељења за јавну безбедност Тексаса, такође говорећи у недељу.

Званичници су у суботу саопштили да је више од 850 људи спасено, укључујући и неке који су се држали за дрвеће, након што је изненадна олуја донела до 38 цм кише широм региона, око 140 км северозападно од Сан Антонија.

A time lapse of the Llano River and Kingsland Slab flooding. 6 PM July 4th,2025. Speed 100x pic.twitter.com/ns2CGs5aWD

— Robert Ivey (@RobertJIvey) July 6, 2025