(ВИДЕО) БРОЈЕ СЕ СТОТИНЕ МРТВИХ Циклон сравнио са земљом француско острво, тенкови се пробијају по улицама

Циклонски ветрови, који су достизали брзину од 225 км/х, потпуно су сравнили читаве заједнице са земљом, пише Би-Би-Си.

Према последњим подацима, званични број мртвих је 11, али је префект острва Франсоа-Гзавије Биевил рекао локалним медијима да "стотине особа мора да је страдало". Додао је да је могуће да је страдало и "неколико хиљада људи". Француско Министарство унутрашњих послова саопштило је да ће "бити тешко дати тачан број жртава", посебно у овој фази.

- Биће компликовано јер је Мајот муслиманска земља у којој се мртви сахрањују у року од 24 сата - рекао је раније званичник француског министарства унутрашњих послова.

Острво је дом за 320.000 становника, укључујући више од 100.000 миграната без докумената, додало је министарство. Смештен на скоро 8.000 километара од Париза и четири дана морем, Мајот је знатно сиромашнији од остатка Француске и деценијама се бори са насиљем банди и друштвеним немирима. Око 77 одсто људи на Мајоту живи испод француске границе сиромаштва.

Француски председник Емануел Макрон рекао је да ће Француска "бити уз народ Мајота" и да је послала 250 спасилаца на острво. Министар унутрашњих послова Бруно Ретаилу рекао је да су "све импровизоване куће потпуно уништене" и изразио страх од "тешких губитака".

Амбдилвахеду Сумаила, градоначелник Мамудзуа, главног града Мајота, рекао је да су погођене болнице, школе и куће и да је све уништено. Локални становник Ибрахим рекао је АФП-у о "апокалиптичним сценама" док се пробијао кроз главно острво, приморан да уклони препреке са блокираних путева.

На хиљаде је остало без домова

Локални медији су у суботу известили о 11 мртвих и 246 повређених, према болничким подацима, док је АФП известио о више жртава, најмање 14, позивајући се на безбедносне изворе. Мајот, који се налази северозападно од Мадагаскара, је архипелаг који се састоји од главног острва Гранд-Тер и неколико мањих острва. Већина од око 300.000 становника живи у импровизованим становима са лименим крововима, а десетине хиљада људи остало је без својих домова.

Тренутно су без струје, воде и интернета. Влада у Паризу послала је војни транспортни авион са залихама и хитним радницима. Аеродром Памандзи претрпео је "велика оштећења, посебно на контролном торњу", објавио је вршилац дужности министра саобраћаја Франсоа Дурореј на платформи Икс.

- Ваздушни саобраћај ће у почетку обављати војни авиони, док су бродови на путу да обезбеде снабдевање - додао је он.

Нема струје, ни мреже мобилне телефоније

И пре него што је циклон јуче ујутру достигао пуну снагу, пријављено је почупано дрвеће, срушени кровови и оборени далеководи. Шеф ватрогасног синдиката Мајота Абдул Карим Ахмед Алауи рекао је каналу БФМ у суботу ујутро да су "чак и хитне службе затворене".

- Нема услуге мобилне телефоније и не можемо да дођемо до људи на острву. Чак ни зграде изграђене по стандардима земљотреса нису издржале - рекао је он.

