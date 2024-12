(ВИДЕО) ФРАНЦУСКИ ГРАД НЕСТАО ПОД УДАРИМА ЈАКОГ ЦИКЛОНА, РЕАГОВАО И МАКРОН Страшни снимци круже интернетом, погледајте ЈЕЗИВЕ последице

Очекују се ветрови јачине од 200 до 230 км/х, а апелује се на становнике да ни по коју цену не излазе из својих домова.

На терену су екипе Хитне помоћи које пружају помоћ онима којима је она "најпотребнија". Иначе, удари ветра су достигли чак 220 километара на сат и сматра се да острво доживљава "најнасилнији и најразорнији циклон од 1934. године".

Министар унутрашњих ослова у оставци Бруно Реатилеау је затражио "максималну мобилизацију полиције" како би становништву пружили пуну подршку и спречили потенцијалне пљачке. Чак 1600 полицајаца је распоређено на острво Мајот.

Емануел Макрон изразио је своју подршку становништву Мајота, осигуравајући да "будно прати" еволуцију циклона и обећава да је цела земља ту да буде уз становнике.

"Дошло је време за ванредну ситуацију. Бићемо тамо и данас и сутра", уверава он, потврђујући долазак "појачања" данас и сутра, бфмтв.цом.

"Хиљаде кућа је без струје. Чак су и службе Хитне помоћи затворене, нема мреже, не можемо да ступимо у контакт са људима који су на острву. Плашимо се катастрофе, рекао је председник националног синдиката професионалних ватрогасаца.

Mayotte is enduring the fury of Cyclone Chido 💨💔. Chaos, resiliency, and humanity are depicted. We are thinking about everyone who is in danger. 🙏 #CycloneChido #Mayotte #France #WeatherUpdate pic.twitter.com/fAOCFmpBtY

— Hakunamatata (@actualspykid) December 14, 2024