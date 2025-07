(ВИДЕО) ДРАМА У РУСИЈИ, СРУШИЛА СЕ ЗГРАДА У ЈЕКАТЕРИБНУРГУ! Од троспратнице остале само рушевине

"Спасиоци су евакуисали 24 особе након што се део управне зграде срушио. Снаге и ресурси Министарства за ванредне ситуације настављају да истражују рушевине", наводи се у саопштењу, преноси руска агенција Рија новости (РИА Новости).

На месту рушења зграде ангажована су 34 човека и 22 комада опреме.

Како је саопштило Министарство унутрашњих послова, 12 запослених у пословној згради самостално је напустило објекат.

У згради су се, између осталог, налазиле радионица за шивење, фирма за обраду метала и фирма за штампање налепница.

Напомиње се да је прелиминарни узрок инцидента трошно стање зграде.

Није било пожара ни дима током урушавања.

◻️◻️◻️ Yekaterinburg, Russia: Office block collapses on itself — 24 pulled from adjacent premises.#Russia #Rusia #Russie #Russian pic.twitter.com/Hgte30Kmri

— blingsabato (@blingsabato) July 29, 2025