(ВИДЕО) ЕТНА ЕРУПТИРАЛА: Туристи спас потражили у бегу, небо прекривено димом и пепелом

Према извештајима, туристи су брзо напустили подручје вулкана када су видели како се дим шири небом. Локалне власти су одмах реаговале, издајући упозорења и организујући евакуацију ради безбедности посетилаца.

Ерупција је такође изазвала црвени аларм за авијацију, јер се пепелни облак уздигао на висину од око 6.400 метара, што представља ризик за ваздушни саобраћај.

NOW - Mount Etna erupts, sending tourists fleeing for their lives as the smoke plume rises.pic.twitter.com/YfPUyld5Fi

— Disclose.tv (@disclosetv) June 2, 2025