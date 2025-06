(ВИДЕО) ЕВО ШТА СЕ ДЕСИ КАД НАЉУТИТЕ ПУТИНА! Горе небо и земља, права киша ракета и дронова!

Русија је током ноћи покренула интензиван ракетни и дронски напад на украјинску престоницу, рекли су украјински званичници, док су снажне експлозије одјекивале градом. Напад је уследио након упозорења руског председника Владимира Путина, пренетих преко америчког председника Доналда Трампа, да ће Кремљ узвратити на напад у којем су украјински дронови уништили неколико стратешких бомбардера у ударима дубоко у Русији.

🚨 BREAKING: Kyiv in flames after Russia's massive missile barrage this morning! 🇷🇺🇺🇦 Share the truth, spread the word! #KyivUnderAttack #RussiaUkraineWar pic.twitter.com/qCkgmwzCgZ — NewsDaily🪖🚨🪖 (@XNews24_7) June 6, 2025

Руско Министарство одбране је у петак објавило да су руске снаге покренуле велики напад на војне циљеве у Украјини као одговор на украјинске „терористичке акте“ против Русије.

Руска војска је објавила да је напала украјинску престоницу из ваздуха, мора и копна и да је успешно погодила низ војних и војно повезаних локација. Руска војска је такође преузела контролу над градом Федоровка на истоку Украјине, додало је министарство.

🚨 Breaking News: Russia Launches Ballistic Missiles on Kyiv in Retaliation Strike



In 🇺🇦 KYIV — After hours of failed drone attacks thwarted by Ukraine’s air defences, Russia launched a barrage of ballistic missiles targeting the Ukrainian capital in the early hours of Friday,… pic.twitter.com/EQScSkQ9WM

— Vudi Xhymshiti (@VudiXhymshiti) June 6, 2025

Градски метро систем је поремећен руским нападом који је погодио и оштетио воз између станица, саопштила је кијевска војна администрација.

У Соломенском округу, руски дрон се срушио на стамбену зграду, остављајући огромну рупу и ватрени траг, рекао је Ројтерсов фотограф на лицу места.

Падајући бетонски блокови са зграде здробили су аутомобиле паркиране испод.