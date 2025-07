(ВИДЕО, ФОТО) НЕЋЕТЕ ВЕРОВАТИ ГДЕ СЕ НАЛАЗИ ОВА СРПСКА ЦРКВА Чак 17 метара испод пустиње

Да ли сте икада размишљали о томе где све наша дијаспора гради своје домове и, што је још важније, како чува своју веру и традицију, хиљадама километара далеко од родне груде? Припремите се за причу која ће вас оставити без речи, о једној од најнеобичнијих српских светиња на свету, и то - под земљом!

Kада се погледају димњаци који вире из песка, тешко је замислити да се испод њих крију домови за око две хиљаде људи.

Живот на површини Kубер Пидија је готово немогућ, јер температуре неретко премашују и педесет степени Целзијуса!

Најуникатнија српска црква на свету

Цркву Светог Илије пророка су 1993. године саградили наши људи, Срби који су дошли у Kубер Пиди да копају опал. Замислите само каква је то домишљатост била - усред пустиње су успели да изграде катедралу дугачку 30 метара, широку 5,3 метара и високу 7 метара!

Најдубља тачка цркве налази се чак 17 метара испод нивоа земље, док је најплиће три метра испод површине.

Цео црквени комплекс обухвата не само цркву, већ и црквени двор, парохијски дом и црквену школу. А оно што је чини заиста јединственом, поред саме локације, јесте то што је у целости исклесана од пешчара! Плафон цркве краси витраж, а иконостас је такође израђен од осликаног стакла, кроз које пробија светлост дајући овој богомољи посебну, скоро мистичну драж. Уместо сликаних фресака, овде су оне урезане у зидове, а постоје чак и исклесане статуе светаца задивљујуће лепоте.

Зашто под земљом? Решење за несносне врућине

Иако је јасно да је ова црква невероватан пример архитектуре и људске вештине, поставља се питање зашто је изграђена баш испод земље?

Одговор је, заправо, врло једноставан и практичан. Рудари у Kубер Пидију, осим што су тражили опал, тражили су и духовно уточиште. Kада се споје потреба за духовношћу са несносним пустињским врућинама које досежу и преко 40 степени, решење је било - копати у дубину!

Испод земље је температура много стабилнија и пријатнија за живот и молитву. Тако су, уместо само опала, пронашли и бисер не само српског православља, већ и целокупног хришћанства.

Занимљиво је да Kубер Пиди, чије име потиче од абориџинског "рупа белог човека", има цео подземни град. У њему се, поред наше цркве , налази и пивница, књижара, па чак и хотел "Пустињска пећина"!

Локално становништво не проводи све време под земљом - на површини играју голф, иду у биоскоп и прате коњске трке.

dad is road tripping through Australia and stumbled upon a Serbian Orthodox Church in the middle of the South Australian desert. Hewn from the sandstone. ☦️



I have no idea what it’s doing there but it’s “quite beautiful” according to my heathen father. pic.twitter.com/EVbaRzo8rK

— Addie (@Aderaido) November 5, 2022