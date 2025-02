(ВИДЕО/ФОТО) РУСИ СРАВНИЛИ СА ЗЕМЉОМ ЈЕДАН ОД НАЈВЕЋИХ БАЗАРА У ЕВРОПИ Језиви снимци круже друштвеним мрежама; Ништа није остало од пијаце ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ НЕКАДА ИЗГЛЕДАЛА

"Напад је био усмерен на један од највећих базара у Харкову, који се налази у округу Кијевски, у близини саобраћајне инфраструктуре. Радње су у пламену. За сада нема информација о жртвама", објавио је градоначелник Харкова Игор Терехов на Телеграму.

Олех Сињехубов, начелник војне управе Харковске области, рекао је да су крхотине дрона Шехид пале на радње.

💔🇺🇦 First footage of the aftermath of the Russian attack on Kharkiv Barabashov market.



❗️The fire burned down the shopping arcades, many pavilions were damaged. pic.twitter.com/6x8XJnAWph

— The Ukrainian Review (@UkrReview) February 6, 2025

Базар Барабашово био је највећа пијаца источне Украјине и 14. највећа на свету. Посетиоци су на 75 хектара могли да пронађу све, од одеће, електронике и потрепштина за кућу, до свежег поврћа, хране и пољопривредних производа, преноси Index.

Овај центар привлачи купце из Украјине и суседних земаља због свог великог избора и повољних цена. Руси су, од почетка рата, више пута нападали овај базар. У првих неколико месеци инвазије гранатиран је најмање три пута. Велики делови центра су уништени, али трговци су се сваки пут враћали, пренео је Телеграф.