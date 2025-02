”СВЕ РАЗРУШЕНЕ ДОМОВЕ СРУШИЛА ЈЕ РУСИЈА” Зеленски објавио: Овако изгледају украјински градови после 760 бомби (ВИДЕО)

- Русија сваког дана напада Украјину дроновима, пројектилима и бомбама - рекао је Зеленски у изјави на свом каналу на комуникационој платформи Телеграм. Приложио је и видео снимак на коме се виде снимци порушених украјинских градова.



Every day, Russia attacks Ukraine with drones, missiles, and aerial bombs. This week alone, there have been hundreds of strikes on our cities and communities – nearly 50 missiles, around 660 attack drones, and more than 760 guided aerial bombs launched by the enemy against our… pic.twitter.com/0tK3H8WAn1

