(ВИДЕО) Снажно невреме погодило делове Истре
20.08.2025. 23:23 23:26
УМАГ: Снажно невреме праћено обилном кишом, местимично и градом, погодило је данас полуострво Истру и залив Кварнер у Хрватској.
Како пише хрватски Индекс, промена времена је стигла са запада, а према подацима ИстраМет за кратко време пало је и до сто милиметара кише по квадратном метру.
Према писању Јутарњег листа, на удару јаког невремена био је и Умаг где су падали киша и град, а градске улице биле су потпуно потопљене.