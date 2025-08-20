light rain
(ВИДЕО) Снажно невреме погодило делове Истре

20.08.2025. 23:23 23:26
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Фото: Pixabay.com

УМАГ: Снажно невреме праћено обилном кишом, местимично и градом, погодило је данас полуострво Истру и залив Кварнер у Хрватској.

Како пише хрватски Индекс, промена времена је стигла са запада, а према подацима ИстраМет за кратко време пало је и до сто милиметара кише по квадратном метру.

Према писању Јутарњег листа, на удару јаког невремена био је и Умаг где су падали киша и град, а градске улице биле су потпуно потопљене.

невреме
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Регион
