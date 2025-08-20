ГОРЕ СУ ОД ВУЛКАНА Дивље козе завеле терор на овом италијанском острву СТАНОВНИЦИ ОЧАЈНИ
Становници Стромболија вековима живе на том маленом италијанском острву, који је уједно врло активан вулкан, али сада их из њиховог дома тјерају неочекивани непријатељи - дивље козе, пише The Тимес.
Ове животиње уништавају вегетацију, оштећују куће и тероришу локално становништво до те мјере да неки размишљају о одласку.
Навикли на ерупције, лаву и вулканске стене, мјештани кажу да им нови противник наноси далеко већу штету те угрожава њихов начин живота.
"Моја породица је овдје од 17. века, али ако се козе наставе размножавати, напустићу Стромболи", изјавио је локални трговац Гианлуца Giuffre.
"Напало ме велико стадо"
Стромболи је посљедњи у низу Еолских острва, сјеверно од Сицилије, на којима дивље козе односе побједу над човјеком. Слично као на сусједном острву Алицудију, растући број коза на Стромболију прождире аутохтону вегетацију, руши древне камене пољопривредне терасе, упада у домове, па чак и напада људе.
"Био сам у свом врту кад је велико стадо провалило унутра тражећи нешто за јело", испричао је становник Федерицо Ascheri.
"Огромна коза која их је предводила претећи ме погледала кад сам их покушао отјерати и јурнуле су те су ме обориле."
Његова партнерка Самира Салхи додаје: "Козе постају толико агресивне да су се почеле међусобно борити."
"Мој отац се боји изаћи из куће"
Стотине коза тероришу сићушну луку Гиностру, у којој живи свега 40 становника. Giuffre, који предводи кампању за њихово уклањање, објашњава размјере проблема.
"Неколико их се ослободило 1990-их и како су се размножавале, спустиле су се с падина вулкана тражећи храну. Налазимо их на гробљу, чак и у цркви, а мој 78-годишњи отац се боји изаћи из куће", каже Giuffre.
"Уништавају пољопривредне терасе, што узрокује одроне за време кише, и уништавају стазе које користимо за бег до луке или хелидрома током ерупција. Чак су оштетиле и свјетла за слетање на хелидрому."
Invasione di capre a Ginostra: in diretta dall'isola di Stromboli il disagio dei cittadini "stanno devastando tutto"#MorningNews pic.twitter.com/2qpntoQHSx
— Morning News (@MorningNewsTv) August 20, 2025
"Нанеле су више штете у три године него вулкан вековима"
Посљедња велика ерупција Стромболија догодила се 2019., када је избачен облак пепела висок два километра, а ужарене стене усмртиле су једног планинара. Ипак, Giuffre тврди да су козе нанеле више штете.
"Појеле су капаре које су посадили моји преци и нанеле више штете у три године него вулкан вековима", истиче.
"Власти су то умањивале, али сада признају кризу јер су мјештани и туристи бесни и јер схватају да би могло доћи до тужби ако некога озбиљно повреде."
"Сама сам против стада од 50 коза"
Даниела Симонцини (78), власница куће за одмор, страхује за своје 200 година старе маслине након што су се козе попеле на гране како би обрстиле лишће.
"Сама сам против стада од 50 коза које предводе велике јединке с роговима од 40 цм", каже.
Проблем јој ствара и загађена вода јер се животиње пењу на кров и остављају измет у њезиној цистерни за кишницу, а лешине око куће шире несносан смрад.
Власти најављују одстрел
Проблем с дивљим козама није новост у регији. На сусједном Алицудију прошле је године пропао план да се 800 коза пошаље узгајивачима на копно јер су се животиње показале превише вјештима за хватаче. Због тога ће регионалне власти ове јесени на Алицуди послати ловце да одстреле животиње.
Giovanni Dell’Acqua, сицилијански званичник за рурални развој, најављује сличан сценарио и за Стромболи.
"Виђећемо како ће ићи на Алицудију, гдје нам је циљ искоренити козе, а онда бисмо се могли пребацити на Стромболи и учинити исто тамо", рекао је и додао да је хитност ситуације важнија од приговора удружења за права животиња.
"Козу можете пронаћи у свакој месници у Италији. Ово није скандал", закључио је, преноси Index.
In Alicudi here’s resident Anna Siotto showing how 600 wild goats on the idyllic Mediterranean island chew up very tough, prickly cacti and bring down ancient walls pic.twitter.com/OTMWigtCNG
— Tom Kington (@tomkington) April 13, 2024
(Nezavisne.com)