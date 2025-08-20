НАШУ ОТАЏБИНУ БРАНИМО И ЧУВАМО Министарка Месаровић пружила подршку грађанима који су против блокада: Најснажније ћемо се борити против свих оних који хоће да зауставе Србију и да нам одузму будућност
20.08.2025. 22:57 23:05
Коментари (0)
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић била је вечерас испред Народне скупштине где је пружила подршку грађанима који су против блокада.
-Вечерас испред Народне скупштине — насмејанa лица, снажна енергија и јасна порука: нашу отаџбину Србију чувамо и бранимо! Ми нудимо развој и напредак наше земљи, а они само мржњу, рушење и паљење. Ми верујемо у још бољу будућност, а они хоће да нас врате у најмрачнију прошлост. Најснажније ћемо се борити против свих оних који хоће да зауставе Србију и да нам одузму будућност! Борићемо се радом и резултатима, увек уз нашег председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића. Пристојна Србија побеђује- написала је Месаровић на свом Инстаграм налогу.