light rain
25°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НАШУ ОТАЏБИНУ БРАНИМО И ЧУВАМО Министарка Месаровић пружила подршку грађанима који су против блокада: Најснажније ћемо се борити против свих оних који хоће да зауставе Србију и да нам одузму будућност

20.08.2025. 22:57 23:05
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
адријана
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић била је вечерас испред Народне скупштине где је пружила подршку грађанима који су против блокада.

-Вечерас испред Народне скупштине — насмејанa лица, снажна енергија и јасна порука: нашу отаџбину Србију чувамо и бранимо! Ми нудимо развој и напредак наше земљи, а они само мржњу, рушење и паљење. Ми верујемо у још бољу будућност, а они хоће да нас врате у најмрачнију прошлост. Најснажније ћемо се борити против свих оних који хоће да зауставе Србију и да нам одузму будућност! Борићемо се радом и резултатима, увек уз нашег председника Александра Вучића и председника Српске напредне странке Милоша Вучевића. Пристојна Србија побеђује- написала је Месаровић на свом Инстаграм налогу.

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај