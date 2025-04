(ВИДЕО) ХАОС ПОГОДИО АМЕРИКУ, ДИВЉАЈУ ТОРНАДА Деца настрадала у олујама, хитно укључени сви аларми

У Мичигену су, након што је дрво пало на комби, настрадали брат и сестра, стари две и четири године, као и њихова 11-годишња рођака, а повређене су још три особе.

Moment tornado warned QLCS hit Oxford, GA! First video is not sped up. @NWSAtlanta #gawx #tornado pic.twitter.com/mqNxdOdaws

У Индијани је настрадао 34-годишњи мушкарац, када се због јаког ветра преврнула амишка приколица.

Ветар у југозападном Охају у недељу увече срушио је звоник цркве, оштетио куће и преврнуо кампере, а забележено је најмање четири торнада.

У Кентакију су се догодила три торнада, али нема повређених.

(Headphones Encouraged) - Storm chaser captures the sound of a tornado hitting a structure that reverberated through the whole area pic.twitter.com/OPH9CmofPj

