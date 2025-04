(ВИДЕО) Испражњени рафови продавница! ЉУДИ ЗБОГ НЕСТАНКА СТРУЈЕ ПРАВЕ ЗАЛИХЕ Део Западне Европе и даље у паници

Због бројних извештаја да су многи грађани Шпаније и Португала остали без текуће воде, људи у паници купују залихе. Шире се призори продавница какве смо гледали током пандемије.

Полице су празне, а у супермаркетима се тешко може пронаћи пакет воде и других потрепштина. Кеј Кларк, који се налази у Форос де Амора јужно од Лисабона, за Скај Њуз је рекао да су људи у почетку навалили на јефтинију негазирану воду, али како су се залихе брзо испразниле, сада купују и газирану и скупљу воду. "Свет је у хаосу."

Supermarkets in Spain see chaos.



Is this related to the large-scale outage reported across Europe, including in Spain, Portugal and France?



Cyberattack? Energy supply? Reason behind the outage yet to be ascertained.

— Sonia Beloch (@sonia_0707_) April 28, 2025