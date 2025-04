(ВИДЕО) ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ОВУ ЗЕМЉУ На мрежама осванули језиви снимци СВЕ ПОДРХТАВА

Епицентар земљотреса, који се осетио и у Тајпеју, главном граду кинеског региона, регистрован је на дубини од 72,4 км, саопштила је метеоролошка управа, преноси Ројтерс.



За сада нема извештаја о материјалној штети или жртавама у овом потресу. Тајван лежи близу споја две тектонске плоче и подложан је земљотресима, наводи агенција.



Breaking🚨: A 5.8 magnitude earthquake shakes northeastern #Taiwan, triggering safety protocols but causing no major damage. Stay informed and safe! 📢 🚇 #氣象署 #蘇澳鎮 #地震 #earthquake ★ https://t.co/4RHnE2thdb ★ pic.twitter.com/PTzYPBVKBr

— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) April 9, 2025