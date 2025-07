(ВИДЕО) ”ЉУДИ НЕСТАЈУ ПРЕД НАШИМ ОЧИМА" Међународне НВО апелују на отварање граница за помоћ становништву Газе

Kако наводе у писму, реч је о "алармантном позиву у помоћ" не само за становништво Газе, већ и за преостале хуманитарне раднике на том подручју.

"Док Израел изгладњује становништво, хуманитарни радници стоје у истим редовима за храну, ризикујући да буду погођени само да би прехранили своје породице. Са потпуно исцрпљеним залихама, хуманитарне организације посматрају како њихови сарадници и партнери нестају пред њиховим очима", наведено је у саопштењу.

Међу организацијама које потписују писмо налазе се Амнести Интернешнл (Amnesty International), Лекари без граница (Médecins Sans Frontières), Оксфам интернешенел (Oxfam International), Kаритас (Caritas) и Вор чајлд (War Child), које упозоравају на то да је ситуација достигла критичну тачку и позивају на хитну акцију.

"Отворите све граничне прелазе, омогућите потпуну испоруку хране, чисте воде, медицинске опреме, склоништа и горива кроз механизам под окриљем УН, окончајте опсаду и одмах прихватите примирје", наводи 109 потписница апела.

Организације истичу да је изгладњивање цивила као метод ратовања ратни злочин и додају да се у магацинима ван и унутар Газе налазе тоне неопходних залиха хране, воде, лекова и горива, али да хуманитарне агенције немају приступ тим ресурсима, нити им је омогућена дистрибуција.

Israel is starving and denying food to 2 million Gazans. pic.twitter.com/vzWDWowIaQ

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) July 18, 2025