(ВИДЕО) ПОЉСКА У ПРИПРАВНОСТИ, НАЈВЕЋИ НАПАД ОД ПОЧЕТКА ИНВАЗИЈЕ Горе Кијев и Ивано-Франковск, Зеленски зове на мир

Суседна Пољска је тим поводом подигла борбене авионе и у стању је приправности.



Најмање једна особа је погинула, а две су повређене током експлозија које су потресле Кијев, док су широм украјинске престонице избили пожари после снажног руског напада дроновима и ракетама током ноћи између 20. и 21. јула.

Током целе ноћи, цела Украјина је више пута била под узбуном због руских напада дроновима и ракетама, упркос томе што је Володимир Зеленски позвао на одржавање мировних преговора са Москвом следеће недеље у Турској.



Нови предлог мировних преговора после састанка Путина и Ердогана



После састанка руског председника Владимира Путина и турског председника Реџепа Тајипа Ердогана дан раније, Зеленски је 19. јула објавио да је Кијев предложио нови круг мировних преговора са Москвом.

- Дијалог са руском страном о размени заробљеника је у току, настављамо са спровођењем договора постигнутих током претходног састанка у Истанбулу. Наш тим тренутно ради на још једној размени - рекао је Зеленски.



Руски напади све учесталији и даљи од линије фронта



Русија је последњих недеља интензивирала нападе, циљајући градове далеко од линије фронта.

- У округу Дарницки, пожар је избио на крову пословне зграде као резултат напада. Детаљи се још утврђују - саопштио је у 1:52 сати по локалном времену шеф Војне управе града Кијева Тимур Ткаченко.



Експлозије су потресале престоницу, према извештајима новинара са лица места у 2:16 сати и поново у 2:25 сати. Експлозије су се наставиле између 3 и 4 сата ујутру. У кијевском округу Дњипровскиј горе киосци, известио је градоначелник Виталиј Кличко.

Станица метроа Лукијанивска била је обавијена димом док су грађани тражили склониште од напада дроновима. Улаз у метро станицу је оштећен, али није било жртава, навео је Ткаченко, пише Кијев индепендент.



Погођене стамбене зграде и обданишта



Више пожара избило је у Кијеву, укључујући и стамбене зграде у окрузима Шевченкивски и Дњипровскиј, рекао је Кличко. Једно обданиште такође је захваћено ватром. Локални медији су објавили фотографије које приказују како објекат гори.

Није било жртава ни у обданишту ни у запаљеним стамбеним зградама, додао је Кличко.

A metro station in Kyiv is filled with smoke after tonight’s massive drone & missile attack. It’s full of families sheltering from russian terrorism. These images of these crimes should be remembered & stored forever so no one forgets what russia is pic.twitter.com/xoBaCjDRqx

— Caolan (@CaolanReports) July 21, 2025