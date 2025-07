КРЕАТИВНИ ГРАДОВИ СВЕТА: ИНСПИРАЦИЈА ЗА НОВИ САД Остин – независни дух, дигитална уметност, фестивали светског гласа

Један од најистакнутијих примера је Остин (Austin), главни град америчке савезне државе Тексас, познат по својој контракултурној енергији, фестивалима светског гласа и снажној ИТ и уметничкој заједници. Искуство Остина може бити драгоцен компас за Нови Сад – како се креативност штити, негује и претвара у алат за друштвене промене, упркос изазовима које доноси раст и комерцијализација.

Град отпора и креативне аутономије

Остин се у Сједињеним Америчким Државама доживљава као бастион независних уметничких заједница које развијају алтернативне моделе у односу на доминантну корпоративну културу. Његова филмска сцена, на пример, свесно се дистанцира од Холивуда, што потврђују аутори попут Ричарда Линклејтера и Роберта Родригеза. У свету видео игара, индие гејминг сцена производи наслове који су експериментални, уметнички и социјално ангажовани, често с минималним буџетима, али максималном креативношћу.

Креативна сцена Остина данас је симболично и функционално утемељена у два светски позната фестивала: South by Southwest (СXСW) и Austin City Limits (АЦЛ). Фестивал СXСW, који је основан 1987. године као локални музички догађај, данас је глобална платформа за сусрет уметности, технологије, едукације и бизниса. Комбинује филм, музику и интерактивне уметности са међународним дијалозима о будућности креативних индустрија, што га чини природним центром за развој медијских уметности. Austin City Limits, који своје порекло вуче још од ТВ емисије из 1974. године, од 2002. прераста у фестивал, и данас је један од најважнијих музичких догађаја у Америци. Међутим, срж независне медијске уметности у Остину чине мањи фестивали и организације попут Fusebox, Motion Media Arts Center i The Museum of Human Achievement, који експериментишу са формама и приступима и често делују изван комерцијалних токова.

УНЕСКО – признање које покреће

Титула УНЕСКО креативног града за Остин није дошла као круна, већ као катализатор даљег развоја. Један од најуспешнијих облика међународне сарадње је пројекат City to City, добитник више признања, који спаја уметнике из различитих УНЕСКО градова. Уметници из Остина су од 2022. излагали у Калију, Енгијен ле Бену, Кошицама, Модени и Јорку, док су уметници из тих и других градова, укључујући Чангшу и Карлсруе, гостовали у Остину. Међутим, Остин се суочава и са озбиљним изазовима. Највећи међу њима је – доступност простора за уметнике. Брз пораст трошкова живота, нарочито становања, угрожава опстанак уметничких заједница. Град реагује кроз хитне субвенције, иницијативе за откуп и пренамену градских објеката, као и изградњу нових културних центара. Паралелно, суочава се и са политичким притисцима који покушавају да ограниче делове УНЕСКО мисије и Агенде 2030. Међународна сарадња унутар мреже помаже Остину да остане веран глобалним циљевима.

Нови Сад – на прагу сличног пута

У том контексту, Нови Сад данас стоји на раскрсници сличних изазова и прилика. Као најновији члан УНЕСКО Мреже креативних градова у области медијских уметности, Нови Сад може много научити из праксе Остина – од улоге фестивала и простора за уметност, до важности локалне инфраструктуре и стратегија заштите уметничке заједнице. Управо ти увиди могу помоћи Новом Саду да своју титулу не носи као трофеј, већ као обавезу да гради град у којем се уметност не толерише, већ живи.