ВИКЕНД НА ПИЈАЦИ УЗ КЛАСИЧНУ МЗИКУ Јесења "Храна за уши" на тезгама Петроварадинске и Детелинарске пијаце

04.09.2025. 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
храна за уши
Фото: УГ Дунавска соната

Бесплатни концерти класичне музике „Храна за уши“ одржаће се овог викенда у суботу на Петроварадинској и у недељу на Детелинарској пијаци. 

Концерти почињу у 9 сати, а за све посетиоце и продавце свираће Дуо Соната, пијаниста Јожеф Ритер и виолинисткиња Андријана Рајић. 

На репертоару су популарне композиције класичне музике, валцери, филмска и етно музика. 

Овогодишњи концерти на пијацама део су обележавања десетогодишњице рада УГ Дунавска соната и биће их укупно десет – четири су одржана у току маја и јуна, а преосталих шест одржаће се у току септембра и октобра у складу са временским приликама.

„Храна за уши“ јединствен је пројекат популаризације класичне музике који УГ „Дунавска соната” реализује пету годину за редом у сарадњи са ЈКП Тржницом под покровитељством Градске управе за културу.

храна за уши класична музика концерт класичне музике пијаца
Нови Сад
