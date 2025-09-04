ВИКЕНД НА ПИЈАЦИ УЗ КЛАСИЧНУ МЗИКУ Јесења "Храна за уши" на тезгама Петроварадинске и Детелинарске пијаце
Бесплатни концерти класичне музике „Храна за уши“ одржаће се овог викенда у суботу на Петроварадинској и у недељу на Детелинарској пијаци.
Концерти почињу у 9 сати, а за све посетиоце и продавце свираће Дуо Соната, пијаниста Јожеф Ритер и виолинисткиња Андријана Рајић.
На репертоару су популарне композиције класичне музике, валцери, филмска и етно музика.
Овогодишњи концерти на пијацама део су обележавања десетогодишњице рада УГ „Дунавска соната“ и биће их укупно десет – четири су одржана у току маја и јуна, а преосталих шест одржаће се у току септембра и октобра у складу са временским приликама.
„Храна за уши“ јединствен је пројекат популаризације класичне музике који УГ „Дунавска соната” реализује пету годину за редом у сарадњи са ЈКП „Тржницом“ под покровитељством Градске управе за културу.