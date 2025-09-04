ПОДРУЧНА ЛИГА СОМБОР Селенчани на крилима Алексија

Кривањ - Крила Крајине 3:2( 1:0)

СЕЛЕНЧА: Стадион Кривња, гледалаца: 150, судија : Фекете (Гложан). Стрелци: Алекси у 3. и у 58. минуту и Мијатовић у 81. минуту за Кривањ, Ивановић у 66. и Трифуновић у 90+1. за Крила Крајине. Жути картони: Лучар, Душко Никић(Кривањ) Вујић, Труфуновић, Вучинић, Албијанић (Крила Крајине).

КРИВАЊ: Нађ, Мијатовић, Лучар, Драган Никић(Гајдош), Алекси, Кућенић, Добош (Кончар),Гајић, Николић (Радивојков), Хашка, Душко Никић.

КРИЛА КРАЈИНЕ: Савељић, Јовановић, Ђокић (Хорват), Грбић (Албијанић), Б. Вујић, Вулета (С. Трифуновић), М. Вyјић, О. Трифуновић, Ивановић (Јовановић), Ранисављев, Вучинић.

Овога пута тим из Селенче је савладао потпуно заслужено екипу Крила Крајине из Бачке Паланке и тако учврстио своју позицију у горњем дому првенствене табеле.

Два гола за тим Кривња постигао је Доминик Алекси који је на тај начин стекао епитет најбољег појединца на утакмици.

С. Јовин

Црвенка – Липар 2:1 (2:0)

ЦРВЕНКА: Стадион „Милорад Џомба“, гледалаца стотинак. Судија: Кристијан Билек (Кула). Стрелци: Бабић у 9. и 25. за Црвенку, Шеган у 71. минуту (из једанаестерца) за Липар. Жути картони: Ивић, Мишковић, М.Суботић, Радмановић, Бошковић и Зорај (Црвенка).

ЦРВЕНКА: Вучендић 7, Ивић 7, Жарић 7 , Мишковић 7 (од 74. Ј. Суботић -), М. Суботић 7( од 89. Максимовић -), Радмановић 8, Адамовић 7 (од 90. Радуловић -), Бошковић 7, Зорај 8, Бабић 8, Бакић 7.

ЛИПАР: Новаков 7, Вујић 6, Кутлачић 6, Мијић 6 Јанковић - (од 32. М. Ковач 6), Марчетић 6 (од 67. Лалић 7), Авдаловић 6 (од 67. Полић -), Радосављев 6, Шеган 7, Маћиженски 6, У. Ковач 7.

У општинском дербију, фудбалери Црвенке забележили су трећу првенствену победу, док је њихов ривал, екипа Липара, уписала трећи пораз. Луцидност Јована Радмановића и брзина и спретност Миленка Бабића били су довољни Црвенчанима да остваре тријумф. Радмановић је у 9. и 25. минуту идеално упослио брзоногог Бабића, који је те асистенције претворио у голове, па су изабраници Николе Шакића на полувремену имали два гола предности.

Немавши више шта да изгубе, фудбалери Липара су у другом делу преузели иницијативу и у 71. минуту, голом Шегана из једанаестерца успели да учине сусрет занимљивијим. Ипак, без реалних шанси да преокрену резултат, па су три бода остала у Црвенки.

Ђ. Бојанић

БСК - ЧСК Пивара 0:1 (0:0)

БАЧКИ БРЕСТОВАЦ: Стадион БСК-а, гледалаца 150, судија: Љубоја (Сивац), стрелац: Лакић у 72. минуту. Жути картони: Ћурћија (БСК), Петрић, М. Кецман (ЧСК Пивара).

БСК: Кронић 6, Станић 6, Недић 6, Бједов 6,5, Обрадовић 6,5 (Кулић 6), Ћурћија 6, Кораћ 6, Вукадиновић 6,5, Лазић 6,5, Павловић 6,5, ДИвљак 6 (Ђурђевић).

ЧСК ПИВАРА: Танкосић 8,5, С. Кецман 6,5, Н. Пилиповић 7, Буквић 6,5 (Капелан), Лакић 7, В. Пилиповић 6 (Дујаковић 7), Ралевић 7, Ловре 6,5, Шовен 6,5, Петрић 6, М. Кецман 6.

Брстовчани су кренули силовито и у три нарата опасно заптетили, али је гостујући голман Танкосић био врло сигуран. Гости су дошли до победе бољом игром у другом делу. Резервиста Дујаковић је послужио Лакића, коме није било тешко да савлада Кронића. Брестовчани могу да жале за пропуштеним приликама.

А. Чичић

Резултати : Динамо 1923 – Младост 6:0, Русин – Борац 46 2:2, ЖАК – Полет 2:1, Црвенка – Липар 2:1, Раднички – Кордун 0:3, БСК – ЧСК Пивара 0:1, Раванград 2018 – Славија 3:0, Кривањ – Крила Крајине 3:2.