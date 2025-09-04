broken clouds
СТАРОСТ НИЈЕ ПРЕПРЕКА У Врбасу одржана IV Олимпијада пензионера

04.09.2025. 14:16 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
olimpijada
Фото: Општина Врбас

Врбас је домаћин IV Олимпијаде пензионера Јужнобачког округа

У Центру за физичку културу „Драго Јововић“ у Врбасу одржава се IV Олимпијада удружења пензионера Јужнобачког округа, у организацији Општинског удружења пензионера Врбас.

У више спортских дисциплина, прилагођених старијим такмичарима, надмеће се око 20 екипа пензионера из Новог Сада, Беочина, Бача, Бачког Петровца, Жабља, Бечеја, Врбаса и других места, као и чланови гранских удружења, међу којима и пензионери Радио-телевизије Војводине.

Манифестацију је отворио председник општине Врбас Милан Глушац, истичући да Олимпијада, поред спортског духа, негује дружење и пријатељство:

„Окупљате се у граду који се поноси овим спортским центром и чињеницом да сте ви, својим радом, градили Србију – школе, фабрике, улице, спортске терене. Ми данас унапређујемо оно што смо наследили од ваше генерације и развијамо за оне које долазе“, рекао је Глушац.

глушац
Фото: Општина Врбас

Он је подсетио да се, захваљујући привредном расту, просечна пензија у Србији повећала на 426 евра, а да је председник Србије Александар Вучић најавио да ће на јесен достићи 465 евра, као и нове мере за побољшање куповне моћи грађана.

Учеснике је поздравио и председник ООП Врбас Милић Мијовић, нагласивши да Олимпијада показује виталност и заједништво.

„Спортски сусрети нису само такмичење, већ и прилика да докажемо да позније године нису препрека за енергију, осмех и пријатељство. Пензионери су живи доказ да старост не умањује љубав према животу и жељу за изазовима“, рекао је Мијовић.

Од до сада четири одржане Олимпијаде, чак три пута домаћин је био Врбас.

Врбас пензионери олимпијада олимпијада трећег доба
Војводина Бачка
03.09.2025. 16:08 16:16
