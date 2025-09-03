КЛИЈЕНТИ СТОЈЕ У РЕДУ!
ФЕНОМЕНАЛНА ЗАРАДА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ! Скоро 5.000 динара по сату за посао који звучи потпуно НЕВЕРОВАТНО!
Клијенти су различитих доби, у распону од двадесет до осамдесет година, тј. пензионери.
Да Јапан живи у неком сасвим другом свету, показује чињеница да су покренули услугу „баке за најам“. Наиме, тамо су усамљеност и изолација старијих постали велики проблем, па баке нуде загрљаје, разговор, савете и топли оброк, а заузврат добијају посао, односно новчану накнаду.
Та иницијатива унајмљивања бака у Јапану отвара нова радна места у друштву које често занемарује искуство и вештине старијих жена. Као бака за најам, 69-годишња Таеко Каји из Токија нуди животне савете свима који је унајме, пружа им топле загрљаје, а по жељи и спреми оброк те помогне у кућним пословима. У овом послу ужива и каже: „Никад ми није досадно. Имам прилику да упознајем нове људе и заједно са њима стварам посебна искуства. Волим све те људе и зато сматрам да је ово савршен посао за мене.“
Како наводе медији, услуга баке за најам стоји око 19 до 21 евро (≈2.220 до 2.460 динара) по сату, а с урачунатим трошком доласка укупно 38 до 41 евро (≈4.440 до 4.790 динара) по сату. Клијенти су различитих година, од двадесетих до осамдесетих.
Према подацима из 2024. године, удио жена у сталном радном односу и даље је највећи у доби од 25 до 34 године. Очекује се да ће број старијих жена на тржишту расти, јер им због прекида каријере често недостаје радног стажа. Мало њих може да живи само од пензије.
Будући да Јапан има једну од најстаријих популација на свету, све је већа потреба за иновацијама које спајају бригу, заједницу и запошљавање. ОЕЦД упозорава да би смањење радно способног становништва могло успорити привредни раст Јапана. Предлаже се смањење родног јаза у запошљавању и већа отвореност према имиграцији.
Влада Јапана је већ најавила да ће од априла 2026. године компаније морати да објављују разлике у платама између мушкараца и жена, као и удео жена на руководећим позицијама.