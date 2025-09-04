scattered clouds
ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА У ТЕМЕРИНУ Општина обезбедила средства за набавку грађевинског материјала

04.09.2025. 11:16 11:47
Пише:
Ивана Бакмаз
Извор:
Дневник
темерин
Фото: Општина Темерин

Додељена је једнократна помоћ у виду грађевинског материјала у Темерину, а 11 уговора је у име општине потписао тамошњи председник Младен Зец.

Ова средства намењена су избегличким породицама са пребивалиштем или боравиштем на територији те општине. Циљ је да им се помогне у реконструкцији и адаптацији постојећег стамбеног простора. 

Укупна вредност ових пакета је четири милиона динара, а средства су обезбеђена из буџета Комесаријата за избеглице и миграције и Општине Темерин. 
 

