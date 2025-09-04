ПОМОЋ ИЗБЕГЛИЧКИМ ПОРОДИЦАМА У ТЕМЕРИНУ Општина обезбедила средства за набавку грађевинског материјала
Додељена је једнократна помоћ у виду грађевинског материјала у Темерину, а 11 уговора је у име општине потписао тамошњи председник Младен Зец.
Ова средства намењена су избегличким породицама са пребивалиштем или боравиштем на територији те општине. Циљ је да им се помогне у реконструкцији и адаптацији постојећег стамбеног простора.
Укупна вредност ових пакета је четири милиона динара, а средства су обезбеђена из буџета Комесаријата за избеглице и миграције и Општине Темерин.