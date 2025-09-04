ЛЕГЕНДА СВЕТСКОГ ТЕНИСА БОРИ СЕ С ОПАКОМ БОЛЕШЋУ Бјорн Борг своју муку поделио у аутобиографији
Легенда светског тениса, Бјорн Борг (69), бори се са раком простате, открива се у његовој предстојећој аутобиографији „Откуцај срца“, која ће бити представљена 18. септембра.
Вест је први објавио шведски лист Експресен, позивајући се на информације са италијанског Амазона, где се књига већ данима рекламира. У опису издања наводи се да се шведска тениска икона суочава са тешком болешћу, о чему до сада није било јавних информација.
Књига ће бити објављена у Шведској, САД, Великој Британији, Аустралији, Новом Зеланду, Шпанији, Латинској Америци, Холандији и Италији. Аутобиографију су заједнички написали Борг и његова супруга Патриција.
У исто време, породица Борг суочила се и са личном трагедијом – раније ове недеље објављено је да је Патрицијин отац, Фолке, преминуо у 92. години.
Бјерн Борг је током своје импресивне каријере освојио једанаест гренд слем титула, а тенис је напустио већ са 26 година. Почетком 1990-их покушао је кратки повратак, али никада није успео да достигне врхунац из својих најбољих дана.