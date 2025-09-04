ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ ВРЕДАН ПЕТ МИЛИОНА ЕВРА Општа болница Зрењанин набавила нову медицинску опрему
Међународни пројекат, који се спроводи у оквиру Интерег ИПА програма прекограничне сарадње Румуније и Србије, уз финансијску подршку Европске уније, представљен је у Општој болници „Ђорђе Јоановић“ у Зрењанину.
Пројекат, чија је укупна вредност пет милиона евра, има за циљ унапређење квалитета живота пацијената у регионима Тимиша, Подунавља и средњег Баната, а спроводе га Институт за кардиоваскуларне болести Темишвар, Општа болница „Свети Лука“ из Смедерева и Општа болница „Ђорђе Јоановић“ из Зрењанина.
Директор Опште болнице Зрењанин др Вања Кункин је казао да је циљ ових активности подизање свести о превенцији кардиоваскуларних обољења, промоција здравих животних навика и пружање практичних савета како смањити ризик од срчаних болести.
-Да бисмо то остварили, било је неопходно да набавимо одговарајућу медицинску опрему и отворимо још две додатне амбуланте - истакао је др Кункин.
Како је навео, набављена опрема укључује траку за трчање високе резолуције за ергометријски тест, бифазни дефибрилатор са четири режима рада, аутоматски уређај за реанимацију (ЦПР машина), холтер ЕКГ, уређај за 24-часовно мерење крвног притиска, као и ултразвучни апарат за кардиолошке и васкуларне прегледе са две сонде.
Додао је да у наредне четири године следе активности које подразумевају обилазак свих села на територији града, уз едукацију становништва о мерама превенције и начину лечења кардиоваскуларних обољења.
Градоначелник Зрењанина Симо Салапура, који је присуствовао промоцији пројекта, истакао је његов значај, како за сам град, тако и за сва села на његовој територији.
- Улагања у здравствени систем морају бити континуирана и треба да прате савремене трендове у развоју медицине. Један од таквих примера је управо овај пројекат, у оквиру ког је Град Зрењанин, из свог буџета, суфинансијер и партнер Општој болници - истакао је Салапура.
Он је нагласио да сваки динар који се улаже у здравство представља улагање у будућност, у превенцију и бољи квалитет здравствених услуга на територији града Зрењанина.