Распоред сахрана за петак, 5. септембар
04.09.2025. 15:16 15:23
У петак, 5. септембра, у Новом Саду, Петроварадину, Руменки, Каћу и Ковиљу биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Димитрије Недељка Марјановић (1960.) 10.30
Ратомир Драгојла Раденковић (1941.) 11.15
Софија Милана Асурџић (1935.) 12.00
Дејан Светислава Мирковић (1988.) 13.30
Ленка Александра Лазаревић (2021.) 15.00
Нови Сад, Успенско гробље:
Жарко Александра Миленковић (1928.) 13.00
Ковиљ, Доње гробље:
Шандор Шандора Јухас (1954.) 11.00
Петроварадин, Ново гробље:
Ђорђе Зузане Сњида (1943.) 13.00
Каћ:
Живан Душана Мандић (1941.) 13.00
Милан Стевана Витић (1952.) 15.00
Руменка, Католичко гробље:
Нандор Нандора Токоди (1945.) 15.00