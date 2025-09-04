broken clouds
Распоред сахрана за петак, 5. септембар

Фото: pixabay.com

У петак, 5. септембра, у Новом Саду, Петроварадину, Руменки, Каћу и Ковиљу биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље: 

Димитрије Недељка Марјановић (1960.10.30

Ратомир Драгојла Раденковић (1941.  11.15

Софија Милана Асурџић (1935.   12.00

Дејан Светислава Мирковић (1988.13.30

Ленка Александра Лазаревић (2021.15.00

Нови Сад, Успенско гробље:

Жарко Александра Миленковић (1928.  13.00

Ковиљ, Доње гробље: 

Шандор Шандора Јухас (1954.11.00

Петроварадин, Ново гробље:

Ђорђе Зузане Сњида (1943.13.00

Каћ: 

Живан Душана Мандић (1941.13.00

Милан Стевана Витић (1952.15.00

Руменка, Католичко гробље:

Нандор Нандора Токоди (1945.15.00

