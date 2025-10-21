У НОВОМ САДУ У ПЛАНУ 17 КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА Најављен ребаланс буџета Српске Атине ЕВО ГДЕ ЋЕ ОТИЋИ НОВАЦ ИЗ ГРАДСКЕ КАСЕ
Савет за буџет и финансије Градске скупштине Новог Сада разматрао је извештај о извршењу буџета и предлог измене одлуке о буџету и гласањем одлучио да се обе ове тачке нађу на дневном реду Скупштине Новог Сада.
У извештају о извршењу буџета града Новог Сада од 1. јануара до 30. септембра ове године наводи се да су приходи градског буџета са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, износили 35,85 милијарди, што представља 87,2 одсто средстава према плановима за извршење буџета у посматраном периоду.
Расходи и издаци, без расхода и издатака из сопствених прихода, износили су 28,35 милијарди или 68,9 одсто у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-септембар 2025. године.
Приликом разматрања предлога одлуке о изменама одлуке о буџету града Новог Сада за 2025. годину речено је да су, након доношења одлуке о изменама одлуке о буџету града Новог Сада за 2025. годину, која се примењује од 1. јула уследиле измене планираних износа у буџету у складу са законом.
Ребалансом се повећава важећи буџет за 75,19 милиона
То је урађено коришћењем средстава текуће буџетске резерве преусмеравањем средстава у оквиру одобрених апропријација, односно променама апропријација које су вршили директни корисници и укључивањем накнадно дозначених средстава - трансфера од других нивоа власти, односно из покрајинског и републичког буџета, као и остварених примања у план средстава буџета, а по решењима које је донео градоначелник Новог Сада.
Ребалансом, који је садржан у овом предлогу одлуке, поред наведених измена на приходној страни, које су увећале буџет за више од 286 милиона динара, урађене су и измене плана појединих јавних прихода и корекције у плану буџетских примања, у складу са предлозима надлежних директних корисника који су предложили повећање њихових износа.
Новац за водоснабдевање Поповице
Савет за комуналне делатности Скупштине Града Новог Сада одлучио је да се 24 нове тачке, међу којима су и измене програма инвестиционих активности јавних комуналних предузећа, нађу на гласању скупштине тог града. Када је у питању Водовод, предложено је увећање буџета за 196 милиона динара, због нових пројеката, пре свега мењања постојећих пумпи захваљујући којима би се решио најпре проблем водоснабдевања Поповице.
Како је наведено на седници, нове пројекције на приходној страни буџета, које у крајњем исходу значе повећање важећег буџета за 75,19 милиона динара, захтевају и одговарајућу корекцију расхода и издатака који су планирани у буџету.
Одлуком, која се предлаже, мењала би се важећа одлука о буџету града Новог Сада и на страни расхода, а по захтеву директних корисника, који су, сагледавајући досадашњу реализацију буџета и своје потребе до краја године, предложили измене свог финансијског плана, односно расходне стране буџета, тражећи додатна средства и другачију структуру планираних расхода и издатака. Истакнуто је да се предложеним ребалансом неће одустати ни од једног капиталног пројекта у 2025. години већ се само мења динамика финансирања пројеката, међу којима је 17 капиталних.
Наведено је и да се ребалансом обезбеђују додатна средства за све обавезе града Новог Сада у текућој години, као и несметан градски и приградски превоз, комуналне делатности, делатности у образовању и здравству, чиме се показује да је буџет града ликвидан и солвентан.
Седници је присуствовала председница Скупштине града Новог Сада Дина Вучинић.
Нове зелене површине
Самоходне косачице, као и двогодишње финансирање, предвиђене су за Градско зеленило, уз додатни новац за дрвореде и јавне зелене површине. За Тржницу су предвиђена средства за одржавање хигијене на пијацама. 45 милиона динара било би увећање за Лисје, пре свега намењено за уређење Католичког гробља у Новом Саду.
