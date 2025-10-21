overcast clouds
13°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„ОРЛОВИ“ У ДВА МИНУТА РЕШИЛИ ПОБЕДУ: Футсалери славили над Холандијом

21.10.2025. 10:15 10:16
Пише:
Дневник
Извор:
Фудбалски савез Србије
Коментари (0)
спорт
Фото: Фудбалски савез Србије

Футсал А репрезентација Србије победила је Холандију у Пољској резултатом 3:2 (1:1).

Изабраници селектора Марка Гавриловића оставили су одличан утисак у другом мечу пријатељског карактера у Пољској и заслужено славили. 

Србија је повела у раној фази утакмице преко Росића, а на полувреме се отишло нерешеним резултатом. Стрелац за Холандију био је Букари. 

Право узбуђење виђено је у завршници меча, када су у свега два минута футсалери Србије успели да реше утакмицу. Стрелци су били Маринковић и Росић. Предност је у последњим минутима утакмице умањио Рамос.

Србија – Холандија 3:2 (1:1)

СТРЕЛЦИ: 1:0 Росић у 6′, 1:1 Букари у 10′, 2:1 Маринковић у 35′, 3:1 Росић у 36′, 3:2 Рамос у 38′. СПОРТСКА ХАЛА: ”Арена Горзов”.

СРБИЈА: Вулић, С. Томић, Николић, Алексић, Д. Томић (к), Л. Милосављевић, Живановић, Јањић, Н. Милосављевић, Савковић, Реџовић, Марковић, Маринковић, Росић, А. Томић.

ХОЛАНДИЈА: Хаури, Кретијер, Кемпс, Сејар, Букари, Рамос, Мартинус (к), Сенден, Тарифит, Бухалхул, Шурманс, Филемиг, Алуч, Зајм.

футсал футсал репрезентација србије
Извор:
Фудбалски савез Србије
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СЕЛЕКТОР ГАВРИЛОВИЋ САОПШТИО СПИСАК ИГРАЧА Футсалери Србије против Пољске и Холандије
Фудбалски савез Србије

СЕЛЕКТОР ГАВРИЛОВИЋ САОПШТИО СПИСАК ИГРАЧА Футсалери Србије против Пољске и Холандије

07.10.2025. 14:19 14:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај