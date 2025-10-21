„ОРЛОВИ“ У ДВА МИНУТА РЕШИЛИ ПОБЕДУ: Футсалери славили над Холандијом
Футсал А репрезентација Србије победила је Холандију у Пољској резултатом 3:2 (1:1).
Изабраници селектора Марка Гавриловића оставили су одличан утисак у другом мечу пријатељског карактера у Пољској и заслужено славили.
Србија је повела у раној фази утакмице преко Росића, а на полувреме се отишло нерешеним резултатом. Стрелац за Холандију био је Букари.
Право узбуђење виђено је у завршници меча, када су у свега два минута футсалери Србије успели да реше утакмицу. Стрелци су били Маринковић и Росић. Предност је у последњим минутима утакмице умањио Рамос.
Србија – Холандија 3:2 (1:1)
СТРЕЛЦИ: 1:0 Росић у 6′, 1:1 Букари у 10′, 2:1 Маринковић у 35′, 3:1 Росић у 36′, 3:2 Рамос у 38′. СПОРТСКА ХАЛА: ”Арена Горзов”.
СРБИЈА: Вулић, С. Томић, Николић, Алексић, Д. Томић (к), Л. Милосављевић, Живановић, Јањић, Н. Милосављевић, Савковић, Реџовић, Марковић, Маринковић, Росић, А. Томић.
ХОЛАНДИЈА: Хаури, Кретијер, Кемпс, Сејар, Букари, Рамос, Мартинус (к), Сенден, Тарифит, Бухалхул, Шурманс, Филемиг, Алуч, Зајм.