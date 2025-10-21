ФАНТАСТИЧНЕ СЕСТРЕ ЂУРАНОВИЋ Јана и Милица избориле пласман на Европско првенство у теквондоу
Теквондо клуб Пролетер из Зрењанина још једном је потврдио статус једног од најуспешнијих клубова у земљи, обезбедивши пласман за чак два такмичара на предстојеће Европско кадетско првенство, које ће се одржати у Атини од 6. до 9. новембра.
На овај престижни догађај Теквондо клуб Пролетер шаље две спортисткиње - сестре Ђурановић, које су својим резултатима у текућој сезони јасно показале квалитет, континуитет и врхунски рад који се већ годинама негује у овом клубу.
Јана Ђурановић је директну визу за Европско првенство обезбедила освајањем златне медаље на European Multi Games турниру, чиме је још једном потврдила свој континентални квалитет. Вреди подсетити да је Јана прошле године освојила златну медаљу на Европском првенству, док је на Светском првенству заузела високо пето место, што је до сада најбољи пласман Теквондо клуба Пролетер на светској сцени.
Њеним стопама корача и млађа сестра Милица Ђурановић, која се ове године прикључила такмичарском погону. Захваљујући сјајним наступима током сезоне и највећем броју бодова у својој категорији у Србији, Милица је такође изборила пласман на Европско првенство у Атини.
“Овај историјски успех још једном потврђује да системски рад, стручан тренерски кадар и снажна клупска подршка дају изузетне резултате - како у масовности клуба, тако и у врхунском спорту”, навео је Теквондо клуб Пролетер.