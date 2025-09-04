broken clouds
27°C
04.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1677
usd
100.53
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Реми уз три стативе

04.09.2025. 16:19 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Пролетер је у узбудљивој утакмици ремизирао против Обилића из Новог Кнежевца.

Пролетер (Њ) - Обилић (НК) 2:2 (1:2)

ЊЕГОШЕВО: Игралиште Пролетера,  гледалаца 150,  судија: Беслинов (Сента),  стрелци: С. Гвозденовић у 25. Тодоровић у 63. за Пролетер,  а Илијин у 12. и Перовић у 45. минуту за Обилић. 

ПРОЛЕТЕР:  Матковић 7,  Гунцер 6,  Буквић 7 (Врцељ 6),  Медић 7,  Анђал 6 (Огњеновић 6),  Демоњић 7,  Грбић 7 (Ђелић 6),  Стевановић 7 (Тривић),  Н. Гвозденовић 8,  Х. Гвозденовић 7,  Н. Тодоровић 8 (М. Тодоровић 7).

ОБИЛИЋ: Стијовић 7,  Пантелин 7,  Бучевић 7,  Ђокић 7,  Стојановић 7,  Илијин 8,  Вуковић 7,  Перезић 8,  Макаји 7,  Радуловић 7,  Живков 7 (Терзин).

Виђена су четири лепа гола,  уз неколико пропуштених шанси. Гости су повели већ у 12. минуту креко Илијина на асистенцију Медића. Пролетер је брзо изједначио у 25. минуту преко С. Гвозденовића. Перезић је на асистенцију Вукотића повисио на 1:2 у последњем минуту првог дела. Пролетер је изједначио на 2:2 преко Н. Тодоровића и тако освојио бод. Домаћи имају за чим да жале с обзиром да су погодили три стативе,  те им је мало среће недостајало да дођу до тријумфа.

С. Стојиљковић

Резултати: Јадран – Чока 2:3,  Томиславци – Србобран 4:2,  Пролетер – Обилић 2:2,  АФК – Младост 5:0,  Будућност – Таванкут 2:1,  Сента – Чантавир 3:2,  Његош – Ђурђин 2:0,  СФУ Келебијска шума – Бачка 1901 2:2. 

1.  К. шума.

3

2

1

0

10:5

7

  2.  Бачка

3

2

1

0

9:6

7

  3.  Обилић

3

2

1

0

9:6

7

  4.  Томисл.

3

2

0

1

1:5

6

  5.  АФК

3

1

1

1

6:2

4

  6.  Србобран

3

1

1

1

8:6

4

  7.  Чантавир

3

1

1

1

7:6

4

  8.  Пролетер

3

1

1

1

6:5

4

  9.  Сента

3

1

1

1

7:7

4

10.  Ђурђин

3

1

1

1

6:6

4

11.  Чока

3

1

1

1

7:8

4

12.  Таванкут

3

1

0

2

2:4

3

13.  Његош

3

1

0

2

6:9

3

14.  Будућн.

3

1

0

2

5:8

3

15.  Младост

3

1

0

2

3:11

3

16.  Јадран

3

0

0

3

4:11

0

 

Подручна лига Суботица
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај