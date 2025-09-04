ПОДРУЧНА ЛИГА СУБОТИЦА Реми уз три стативе
Пролетер је у узбудљивој утакмици ремизирао против Обилића из Новог Кнежевца.
Пролетер (Њ) - Обилић (НК) 2:2 (1:2)
ЊЕГОШЕВО: Игралиште Пролетера, гледалаца 150, судија: Беслинов (Сента), стрелци: С. Гвозденовић у 25. Тодоровић у 63. за Пролетер, а Илијин у 12. и Перовић у 45. минуту за Обилић.
ПРОЛЕТЕР: Матковић 7, Гунцер 6, Буквић 7 (Врцељ 6), Медић 7, Анђал 6 (Огњеновић 6), Демоњић 7, Грбић 7 (Ђелић 6), Стевановић 7 (Тривић), Н. Гвозденовић 8, Х. Гвозденовић 7, Н. Тодоровић 8 (М. Тодоровић 7).
ОБИЛИЋ: Стијовић 7, Пантелин 7, Бучевић 7, Ђокић 7, Стојановић 7, Илијин 8, Вуковић 7, Перезић 8, Макаји 7, Радуловић 7, Живков 7 (Терзин).
Виђена су четири лепа гола, уз неколико пропуштених шанси. Гости су повели већ у 12. минуту креко Илијина на асистенцију Медића. Пролетер је брзо изједначио у 25. минуту преко С. Гвозденовића. Перезић је на асистенцију Вукотића повисио на 1:2 у последњем минуту првог дела. Пролетер је изједначио на 2:2 преко Н. Тодоровића и тако освојио бод. Домаћи имају за чим да жале с обзиром да су погодили три стативе, те им је мало среће недостајало да дођу до тријумфа.
С. Стојиљковић
Резултати: Јадран – Чока 2:3, Томиславци – Србобран 4:2, Пролетер – Обилић 2:2, АФК – Младост 5:0, Будућност – Таванкут 2:1, Сента – Чантавир 3:2, Његош – Ђурђин 2:0, СФУ Келебијска шума – Бачка 1901 2:2.
|
1. К. шума.
|
3
|
2
|
1
|
0
|
10:5
|
7
|
2. Бачка
|
3
|
2
|
1
|
0
|
9:6
|
7
|
3. Обилић
|
3
|
2
|
1
|
0
|
9:6
|
7
|
4. Томисл.
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1:5
|
6
|
5. АФК
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:2
|
4
|
6. Србобран
|
3
|
1
|
1
|
1
|
8:6
|
4
|
7. Чантавир
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7:6
|
4
|
8. Пролетер
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:5
|
4
|
9. Сента
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7:7
|
4
|
10. Ђурђин
|
3
|
1
|
1
|
1
|
6:6
|
4
|
11. Чока
|
3
|
1
|
1
|
1
|
7:8
|
4
|
12. Таванкут
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2:4
|
3
|
13. Његош
|
3
|
1
|
0
|
2
|
6:9
|
3
|
14. Будућн.
|
3
|
1
|
0
|
2
|
5:8
|
3
|
15. Младост
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3:11
|
3
|
16. Јадран
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4:11
|
0