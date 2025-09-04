(ВИДЕО) ЦРНИ ДИМ ПРЕКРИО АДИЦЕ Избио пожар у складишту грађевинског материјала
У насељу Адице данас је избио пожар у складишту грађевинског материјала. Узрок и стање учесника још нису познати, а више детаља очекује се након увиђаја.
Данас је избио пожар у насељу Адице у Новом Саду. Како се види на снимку Инстаграм странице "192_rs", до буктиње је дошло, према првим информацијама, у складишту грађевинског материјала.
Тренутно стање учесника, као ни узрок пожара, није познато. Увиђајем ће бити познато више детаља.