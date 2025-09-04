МО ЛИГА СОМБОР, ПРВИ РАЗРЕД Голеада у Оџацима
После дужег времена Оџачани су обрадовали малобројне навијаче ефикасном игром и првом победом у новој сезони.
ОФК Оџаци - Тереквеш 7:2( 3:1)
ОЏАЦИ: Стадион Грбавица, гледалаца 100, судија: Царић (Сомбор). Стрелци: Алексић у 17. и 63. Дакић у 35. и 46. Мијатовић у 56.и 89. Остојић у 38. минуту за Офк Оџаке, а Рапајић у 22. и 87.минуту за Тереквеш. Жути картони: Чопић, Рапајић( Тереквеш).
ОФК ОЏАЦИ: Манасијевић, Чапко, Лазић, Станисављевић( Павловић), Мијатовић( Васиљевић) Дакић( Шошкић), Алексић, Холик, Петковић, Остојић( Јовановић), Митровић (Станковић)..
ТЕРЕКВЕШ: Чопић, Љубојевић, Ђурђевић (Бачић), Радујко, Комадина, Вранчић (Катанић), Масловара (Клем), Ђурђевић, Рапајић, Катрина, Узелац (Брдар).
У домаћој екипи има доста искусних новајлија тако да ће црвено-бели са Грбавице имати јаку екипу у текућем шампионату. Под командом новог тренера Дејана Станковића за распуцане Оџачане по два поготка су постигли Алексић, Дакић и Мијатовић.
Полет ( К) - Јединство Станишић 1:0 (0:0)
КАРАВУКОВО: Стадион “ Златомир Стефановић Злаја”, гледалаца 100, судија: Вујић (Кула). Стрелац: Н. Миленковићу 56.минуту. Жути картони: Стајић, Р.Миленковић, Алексић( Полет), Колар, Врачалић, Напијало, Зеленовић, Карабатић( Јединство Станишић) Црвени картон: Божан ( Јединство).
ПОЛЕТ( К): М.Спасић, Стајић, Р.Миленковић, Благојевић, Микић, Божичић, Гостовић, Прелић ( Алексић), Н. Миленковић, А. Стошић( И. Спасић), Сенаши (М.Стаменковић).
ЈЕДИНСТВО СТАНИШИЋ: Гусић, Божан, Колар (Маричић) Врачевић, Шарић, Ибрахимовић, Дрча, Напијало (Бан), Резић, Панић( Жежељ), Зеленовић.
Утакмица у Каравукову је била напета и неизвесна до самог краја.
У последњих двадесетак минута домаћи тим је имао играча више јер је у 74. минуту из игре искључен Младен Божан који је добио директан црвени картон.
Одлучујући погодак дело је Немање Миленковића из слободног ударца.
Задругар - Полет Растина 3:0 (2:0)
СРПСКИ МИЛЕТИЋ: Стадион Задругара, гледалаца 120, судија: Влатковић( Апатин). Стрелци: Рикало у 27.и 45+1 и Ранчић у 49.минуту. Жути картони: Миленковић, Павков, Тасић (Задругар) Коруга ( Полет Растина). Црвени картони: Тасић у 70, Павков у 74 .и Милановић у 87.минуту (Задругар), Вукелић у 87. Градинац у 88. и Мајсторовић у 88. минуту(Полет).
ЗАДРУГАР: Мијатовић, Стефановић( Тасић), Рикало, Миленковић, Михајловић, Марковић( Вујовић), Вељковић( Тојић), Ранчић ( Мосић), Марковић, Павков.
ПОЛЕТ РАСТИНА: Јанковић, Мајсторовић, Матијевић, Васић( Банда),
Момчило Безбрадица, Јањатовић (Коруга), Михајло Безбрадица, Зарић, Цвијетић, Вукелић, Градинац.
Домаћи тим је забележио сигурну и убедљиву победу против екипе из Растине. Главни куриозитет утакмице је чак шест, и то директних црвених картона у последњих двадесетак минута које је доделио главни судија Радивоје Влатковић из Апатина. Оба клуба ће због тога имати проблема да саставе тимове за наредну првенствену утакмицу.
С. Јовин
Резултати: Полет (К) - Јединство 1:0, Задругар – Полет (Р) 3:0, Омладинац – Младост (К) 1:1, ОФК Оџаци – Тереквеш 7:2, Кула – Панонија 0:0, Алекса Шантић – Борац 0:1, Братство 2019 – Јединство 1947 0:3.
|
1.Јединство 1947
|
2
|
2
|
0
|
0
|
8:0
|
6
|
2.Борац
|
2
|
2
|
0
|
0
|
4:0
|
6
|
3.Омладинац
|
2
|
1
|
1
|
0
|
5:1
|
4
|
4.Младост (К)
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3:2
|
4
|
5.Панонија
|
2
|
1
|
1
|
0
|
1:0
|
4
|
6.ОФК Оџаци
|
2
|
1
|
0
|
1
|
7:3
|
3
|
7.Задругар
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4:2
|
3
|
8.Полет (К)
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:3
|
3
|
9.Братство 2019
|
2
|
1
|
0
|
1
|
3:5
|
3
|
10.Јединство (С)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:1
|
1
|
11.Полет (Р)
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:3
|
1
|
12.Кула
|
2
|
0
|
1
|
1
|
0:3
|
1
|
13.А. Шантић
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0:6
|
0
|
14.Тереквеш
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2:11
|
0