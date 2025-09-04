broken clouds
МО ЛИГА СОМБОР, ПРВИ РАЗРЕД Голеада у Оџацима

04.09.2025. 16:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

После дужег времена Оџачани су обрадовали малобројне навијаче ефикасном игром и првом победом у новој сезони.

ОФК Оџаци - Тереквеш 7:2( 3:1)

ОЏАЦИ: Стадион Грбавица,  гледалаца 100,  судија: Царић (Сомбор). Стрелци: Алексић у 17. и 63. Дакић у 35. и 46. Мијатовић у 56.и 89. Остојић у 38. минуту за Офк Оџаке,  а Рапајић у 22. и 87.минуту за Тереквеш. Жути картони: Чопић,  Рапајић( Тереквеш).

ОФК ОЏАЦИ: Манасијевић,  Чапко,  Лазић,  Станисављевић( Павловић), Мијатовић( Васиљевић) Дакић( Шошкић),  Алексић,  Холик,  Петковић,  Остојић( Јовановић),  Митровић (Станковић)..

ТЕРЕКВЕШ: Чопић,  Љубојевић,  Ђурђевић (Бачић),  Радујко,  Комадина,  Вранчић (Катанић),  Масловара (Клем),  Ђурђевић,  Рапајић,  Катрина,  Узелац (Брдар).

У домаћој екипи има доста искусних новајлија тако да ће црвено-бели са Грбавице имати јаку екипу у текућем шампионату. Под командом новог тренера Дејана Станковића за распуцане Оџачане по два поготка су постигли Алексић,  Дакић и Мијатовић.

Полет ( К)  - Јединство Станишић 1:0 (0:0)

КАРАВУКОВО: Стадион “ Златомир Стефановић Злаја”, гледалаца 100,  судија:  Вујић (Кула). Стрелац: Н. Миленковићу 56.минуту. Жути картони: Стајић,  Р.Миленковић,  Алексић( Полет),  Колар,  Врачалић, Напијало,  Зеленовић,  Карабатић( Јединство Станишић)  Црвени картон: Божан ( Јединство). 

ПОЛЕТ( К): М.Спасић,  Стајић,  Р.Миленковић,  Благојевић,  Микић,  Божичић,  Гостовић, Прелић ( Алексић),  Н. Миленковић,  А. Стошић( И. Спасић),  Сенаши (М.Стаменковић).

ЈЕДИНСТВО СТАНИШИЋ: Гусић,  Божан,  Колар (Маричић) Врачевић,  Шарић,  Ибрахимовић,  Дрча,  Напијало (Бан),  Резић,  Панић( Жежељ),  Зеленовић.

Утакмица у Каравукову је била напета и неизвесна до самог краја.

У последњих двадесетак минута домаћи тим је имао играча више јер је у 74. минуту из игре искључен Младен Божан који је добио директан црвени картон.

Одлучујући  погодак дело је Немање Миленковића из слободног ударца.

Задругар - Полет Растина 3:0 (2:0)

СРПСКИ МИЛЕТИЋ: Стадион Задругара,  гледалаца 120,  судија: Влатковић( Апатин). Стрелци:  Рикало у 27.и 45+1 и Ранчић у 49.минуту. Жути картони: Миленковић,  Павков,  Тасић (Задругар) Коруга ( Полет Растина). Црвени картони:  Тасић у 70,  Павков у 74 .и Милановић у 87.минуту (Задругар),  Вукелић у 87. Градинац у 88. и Мајсторовић у 88. минуту(Полет). 

ЗАДРУГАР: Мијатовић,  Стефановић( Тасић), Рикало,  Миленковић,  Михајловић,  Марковић( Вујовић),  Вељковић( Тојић),  Ранчић ( Мосић),  Марковић,  Павков.

ПОЛЕТ РАСТИНА: Јанковић,  Мајсторовић,  Матијевић,  Васић( Банда), 

Момчило Безбрадица,  Јањатовић (Коруга),  Михајло Безбрадица,  Зарић,  Цвијетић,  Вукелић,  Градинац.

Домаћи тим је забележио сигурну и убедљиву победу против екипе из Растине. Главни куриозитет утакмице је чак шест,  и то директних црвених картона у последњих двадесетак минута које је доделио главни судија Радивоје Влатковић из Апатина. Оба клуба ће због тога имати проблема да саставе тимове за наредну првенствену утакмицу.

С. Јовин

Резултати: Полет (К) - Јединство 1:0,  Задругар – Полет (Р) 3:0,  Омладинац – Младост (К) 1:1,  ОФК Оџаци – Тереквеш 7:2,  Кула – Панонија 0:0,  Алекса Шантић – Борац 0:1,  Братство 2019 – Јединство 1947 0:3. 

1.Јединство 1947

2

2

0

0

8:0

6

2.Борац

2

2

0

0

4:0

6

3.Омладинац

2

1

1

0

5:1

4

4.Младост (К)

2

1

1

0

3:2

4

5.Панонија

2

1

1

0

1:0

4

6.ОФК Оџаци

2

1

0

1

7:3

3

7.Задругар

2

1

0

1

4:2

3

8.Полет (К)

2

1

0

1

3:3

3

9.Братство 2019

2

1

0

1

3:5

3

10.Јединство (С)

2

0

1

1

0:1

1

11.Полет (Р)

2

0

1

1

0:3

1

12.Кула

2

0

1

1

0:3

1

13.А. Шантић

2

0

0

2

0:6

0

14.Тереквеш

2

0

0

2

2:11

0

сомбор мале лиге
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
