УСКОРО МАРИНА НА БЕЗДАНУ Српска капија Дунава добија луку за пловила с два сидра; Две парцеле проглашене лучким подручјем
На последњој седници Влада Републике Србије донела је уредбу о утврђивању лучког подручја пристаништа за посебне намене – марине у Бездану, чиме је учињен нови корак ка остварењу овог пројекта.
Овог лета је Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство овдашње Градске управе већ представило урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу марине код Бездана, документ који је израдила сомборска фирма „Сапутник-М” д.о.о. Сомбор, Меридијанпројект.
Како се и очекивало, лучко подручје чине две катастарске парцеле на самом улазу у Бездан из правца Батине и граничног прелаза на Дунаву, укупне површине око три хектара. Како је наведено, уредба је донета у складу са Стратегијом развоја водног саобраћаја Републике Србије од 2015. до 2025. године, документима просторног и урбанистичког планирања и планским документима који се односе на управљање водама.
„На основу ове уредбе извршиће се забележба лучког подручја и права прече куповине Републике Србије на лучкој инфраструктури и супраструктури у катастру непокретности. Агенција за управљање лукама доставиће потребну документацију надлежном правобранилаштву које ће извршити спровођење забележбе - пише у уредби донетој на седници 31. јула.
Тренутно актуелном Поступку јавне набавке за израду пројектно-техничке документације за изградњу безданске марине који је покренуло Министарство туризма и омладине и чија је процењена вредност набавке 26 милиона динара претходило је и прошлог септембра, усвајање измене плана генералне регулације Бездана, који се, као српска капија Дунава, налази на укрштању Бајског и Великог Бачког канала, а у непосредној близини преводнице на воденој жили куцавици Европе, Дунаву.
Српска капија Дунава
Главни предуслов да се уђе у изградњу безданске марине, што је био давни сан овдашњих туристичких радника је била реконструкција, односно оспособљавање за рад предводнице на Дунаву код Бездана, својевременог технолошког чуда средине 19. века пошто је била први такав објекат на којем је примењен подводни бетон. Готово три деценије кроз њу није прошло ни једно пловило, да би 2020. коначно била реконструисана и пуштена у поновни рад.
Две катастарске парцеле, сада прогашене лучким подручјем на којима је планирана градња марине за мала пловила категорије два сидра, налазе се на потесу Кенђија, односно између Бродоградилишта у Бездану и преводнице на Бајском каналу, а земљиштем уз Велики бачки канал, на ком је планирана изградња марине, управља ЈВП „Воде Војводине”. Поред главног мултифункционалног објекта који ће бити сигурна лука за око 120 пловила, у обалном простору марине предвиђена је изградња радионице, санитарног објекта, станице за снабдевање горивом и портирнице.