(ВИДЕО) У ПАНИЦИ СУ ИСТРЧАЛИ ИЗ ПУТНИЧКОГ АВИОНА А ОНДА ЈЕ ОДЈЕКНУЛА ЕКСПЛОЗИЈА Делови авиона разлетели су се по писти аеродрома, ево шта се догодило

Телевизија Ал Масирах, повезана с хутистичким покретом, потврдила је да су четири пројектила погодила писту. Кхалед ал-Шаиер, генерални директор Међународног аеродрома Сана, на мрежи X објавио је да је један од пројектила потпуно уништио посљедњи цивилни авион којим је Yemenia Airways управљала с аеродрома, преноси Kurir писање Jutarnjeg lista.



This is the 7O-AFF, one of the last two Airbus A320-233 passenger aircraft of #Yemenia Airways. It was destroyed by the #Israel Air Force at #Sanaa International airport on May 28, 2025. That airstrike was a response to the failed ballistic missile attack of the #Houthi… pic.twitter.com/VeZ5VU9vPG

