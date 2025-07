(ВИДЕО) ПОПЛАВА ПРОГУТАЛА АУТО Двоје људи страдало пред очима спасиоца

Гувернер Њу Џерсија, Фил Мерфи, потврдио је да су смртни случајеви забележени у Плејнфилду, где су се 3. јула догодиле сличне трагедије, пренео је АП.

Мерфи је новинарима, након обиласка Беркли Хајтса, једног од најтеже погођених подручја, рекао да сви морају да буду на опрезу.

Возило у којем су се налазиле две жртве вода је однела у поток током олује, а хитне службе су брзо реаговале, али нису успеле да спасу особе у возилу.

Имена жртава нису објављена.

Обилне кише изазвале су бујичне поплаве у Њујорку и јужној Пенсилванији, што је довело до затварања путева и ометања рада њујоршког метроа.

У Централ парку забележена је друга највећа количина падавина у једном сату, са више од пет центиметара кише, што је надмашило само остатке урагана Ајда из 2021. године, истиче АП.

Вирални видео-снимци приказују воду која улази у метро станицу на Менхетну, потапајући перон док путници у возу посматрају призор.

Председник Метрополитанске транспортне управе, Јано Либер, рекао је да је киша преплавила градски канализациони систем, враћајући воду у тунеле метроа.

Радници су током ноћи радили на обнављању функционалности система.

New Jersey was hit hard by flash flooding as slow-moving thunderstorms dumped 4-7 inches of rain across the state, triggering a state of emergency declared by the Governor.



Areas like New Providence, Plainfield, Scotch Plains are severely impacted, with roads and homes flooded. pic.twitter.com/55zDAMjO6L

— RenderNature (@RenderNature) July 15, 2025