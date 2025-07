(ВИДЕО) ПОТОП У ЊУЈОРКУ Поплаве претвориле град у језеро, путници заробљени у метроу ПРОГЛАШЕНО ВАНРЕДНО СТАЊЕ

На друштвеним мрежама деле се невероватни снимци потопа у Њујорку!



Упозорења на бујичне поплаве издата су за градове укључујући Њујорк, Вашингтон, Балтимор, Њуарк, Њу Џерзи и Арлингтон у Вирџинији, као и Национални аеродром Реган, док је Национална метеоролошка служба упозорила да су поплаве опасне по живот могуће у западном округу Јунион у Њу Џерзију.



Снимци које су Њујорчани делили на друштвеним мрежама мрежи приказују аутомобиле заглављене у води, бујице се сливају низ степенице станице метроа у Њујорку, а вода је продрла и у саме вагоне.

Видео са Менхетна у понедељак увече приказује како поплавна вода надире у метро станицу у 28. улици док су путници били у возу.



Застрашујући снимци приказују воду која је стигла скоро до прозора воза док путници седе или стоје унутар вагона.



Паралисан ваздушни саобраћај

🚨I’m from New York and I’ve never seen it like this.



Subway stations flooding. Streets turning to rivers. And the city that never sleeps just got soaked by the price of political cowardice.



We don’t need thoughts and prayers.

We need drains that work and leaders who give a… pic.twitter.com/rA8r9QFPuS

— Brian Allen (@allenanalysis) July 15, 2025