(ВИДЕО) ПОЗНАТ БРОЈ ПРЕЖИВЕЛИХ ПОСЛЕ ПАДА АВИОНА На драматичном снимку види се како путници излазе из олупине док одјекују јауци

Како се додаје, 22 особе су пребачене у болницу, преноси Казахстанска правда.

Према прелиминарним информацијама, у авиону се налазило 67 путника и пет чланова посаде.

Међу њима је било 37 држављана Азербејџана, шест држављана Казахстана, три држављанина Киргизије и 16 држављана Руске Федерације.

Казахстански лист наводи да је 150 ватрогасаца учествовало у гашењу пожара након пада авиона.

Авион је летео од Бакуа до Грозног, када се срушио изнад Актауа, вероватно због судара са јатом птица.





Survivors of the Azerbaijan Airlines plane crash in Kazakhstan are coming out of the wreckage. https://t.co/X3LMuYkFSB pic.twitter.com/BDjxht8M1v

— BigBreakingWire (@BigBreakingWire) December 25, 2024