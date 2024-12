(ВИДЕО) СРУШИО СЕ АВИОН СА 72 ПУТНИКА Има преживелих; Ово су застрашујући снимци пада ВЕЛИКА ДРАМА У КАЗАХСТАНУ

Авион је послао "СОС" сигнал изнад Каспијског мора.

Авион, који је потом кренуо ка Казахстану на принудно слетање, срушио се на аеродрому Актау.

Према прелиминарним информацијама, у авиону је било 67 путника и 5 чланова посаде.

Према прелиминарним информацијама, авион је преусмерен због магле и срушио се у близини аеродрома Актау.

На друштвеним мрежама појавили су се први снимци пада путничког авиона АЗАЛ-а у Казахстану који је летео из Бакуа за Грозни. На лицу места букнула је експлозија коју тренутно гаси велики број ватрогасаца.

UPDATE: At least 10 survivors after passenger plane crashes near Aktau Airport in Kazakhstan. - BNO pic.twitter.com/TLbgBSUhId

Према саопштењу које је АЗАЛ дао АПА, авион "Азербејџан ерлајнс" на лету Ј2-8243 из Бакуа за Грозни, авион „Ембраер 190”, пао на око 3 км од града Актауа. Према првим информацијама, до инцидента је дошло наводно због судара летелице са јатом птица.

Emergency services work on the scene of the Azerbaijan Airlines plane crash in #Kazakhstan #Aktau pic.twitter.com/1ruCG6mlQL

У гашењу пожара у близини града Акатау, у Казахстану, учествује 52 ватрогасаца и 11 ватрогасних возила. О ситуацији тренутно брине Министарство за ванредне ситуације Казахстана које тренутно нема информацију о страдалима.

Према прелиминарним извештајима, има преживелих путника.

Video allegedly shows survivors moments after the crash. According to the Kazakh Ministry of Transport, the plane that crashed in Aktau carried 37 Azerbaijani citizens, 16 Russians, six Kazakhs, and three Kyrgyz citizens. pic.twitter.com/10UxuIaxSX

