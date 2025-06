(ВИДЕО) У ПУЦЊАВИ У ТОРОНТУ СТРАДАЛА ЈЕДНА ОСОБА, ПЕТОРО РАЊЕНО Било је много крви и много људи је викало и вриштало

Полиција је примила позив после 20.30 часова по локалном времену, пренео је ЦТВ News.



По доласку, полицајци су затекли више рањених особа у пролазу између стамбене зграде и пута.



A shooting in Toronto's Lawrence Heights, Canada left one man dead and five others injured. Police responded around 8:30 p.m. at Flemington and Zachary Roads. No suspect details released. A command post is set up at Ranee Ave and Allen Rd. Investigation ongoing. pic.twitter.com/aXzL0O66ip

Како су надлежни саопштили, мушкарац стар око 40 година преминуо је на лицу места, док је пет особа, међу њима четири мушкарца и једна жена, превезено у болницу са повредама које нису опасне по живот.



"Тренутно трагамо за више осумњичених", рекли су из полиције и додали да још није познато да ли су нападачи побегли возилом.



На лицу места није пронађено оружје.



У току је прикупљање доказа и разговор са сведоцима.



Градоначелница Торонта Оливија Чау рекла је да је "узнемирена" због инцидента и захвалила је хитним службама на брзој реакцији.



Полиција наводи да за сада нема опасности по ширу јавност, али апелује на грађане који имају било какве информације да се јаве.



Истрага је у току.

Alleged video from the Toronto shooting scene in Lawrence Heights.



Witness recounts hearing 20 gunshots.



Why is there no alert issued or any communication to public in regards to suspect/s of this mass shooting?? pic.twitter.com/EdZJ94fJg5

