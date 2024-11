(ВИДЕО) РУСИ ПОТВРДИЛИ Украјинске оружане снаге испалиле шест балистичких пројектила

"Вечерас у 3.25 сати непријатељ је са шест балистичких пројектила погодио објекат у Брјанској области".

Према потврђеним подацима, коришћене су оперативно-тактичке ракете америчке производње АТАЦМС“, прецизира Министарство.

Посаде ПВО С-400 и ПВО Панцир обориле су пет пројектила и оштетиле шесту, преноси РИА.

- Фрагменти гранате пали су на техничку територију војног објекта, што је резултирало пожаром који је брзо угашен.

Ројтерс преноси да је из Генералштаба украјинске војске саопштено да је након напада уследило 12 секундарних експлозија и детонација на том подручју.

- Уништавање складишта муниције војске руских окупатора ће се наставити како би се зауставила оружана агресија Руске Федерације на Украјину - наведено је у објави Генераштаба у Кијеву на Телеграму.

Руски независни медиј Медуза преноси наводе сајта РБК Украјина који је, позивајући се на изворе из украјинских оружаних снага, објавио да је ово био први напад на територију Русије који је изведен америчким балситичким ракетама АТАЦМС.

Према том извору, нападнут је војни објекат у близини руског града Карачев у Брјанској области.

- Био је то успешан погодак - навео је извор украјинског медија.

Large explosions 🔥 are seen at a major ammunition depot, GRAU arsenal in Karachev in the Bryank Oblast of Russia, located 115km from Ukraine 🇺🇦



There is a possibility this is the first ATACMS strike on Russia during the war pic.twitter.com/EYnHADljHu

— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) November 19, 2024