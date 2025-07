ПРАВА ДРАМА У АВИОНУ Путници изгубили свест, поискакале маске с кисеоником! БУДНИ СЕ ПАНИЧНО ОПРАШТАЛИ С НАЈБЛИЖИМА (ВИДЕО)

Лет из Шангаја за Токио у понедељак увече летео је на висини од 11.000 метара са 191 особом у авиону, када је изненада пао на мање од 3.200 метара, наводе званичници, кривећи неодређени технички квар, јавља New York Пост.



Узасни снимци приказују успаничене путнике који стежу маске за кисеоник, док су неки чак изгубили свест.

"Чуо сам тупи прасак и за неколико секунди маска за кисеоник је пала. Стјуардеса је плакала и викала да се ставе маске, говорећи да је дошло до квара на авиону", испричао је један путник.

A Spring Airlines flight from Shanghai to Tokyo was forced to make an emergency landing at Kansai Airport after a sudden loss of cabin pressure triggered a rapid descent from 36,000 feet to just under 10,500 feet in ten minutes.



Flight JL8696 was cruising over Japan when a… pic.twitter.com/2n8rDGfqu5

— FL360aero (@fl360aero) July 1, 2025