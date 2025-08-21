scattered clouds
СРЕЋА У НЕСРЕЋИ Радника код Дољевца затрпала земља, ватрогасци га брзо извукли

Фото: Pixabay.com

ДОЉЕВАЦ: У селу Чапљинац код Дољевца данас је око 13 часова 19-годишњег младића затрпала земља док је изводио грађевинске радове.

Младић је упао у рупу, након чега га је затрпала земља, али је брзом реакцијом ватрогасаца извучен, речено је за Танјуг у Полицијској управи у Нишу. 

Из Универзитетског Клиничког центра у Ниш су саопштили да је младић свестан и стабилан и да је у току дијагностика. О случају је обавештено Основно јавно тужилаштво у Нишу.

