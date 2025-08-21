СОМБОР У ЗНАКУ ПРОФИ БОКС РЕВИЈЕ: Јован Николић у главној борби против Омира Родригеза
Српски боксер Јован Николић бориће ће 30. августа против Омира Родригеза из Панаме у категорији до 73,5 килограма на профи ревији у Сомбору.
БСС је навео да ће у организацији "Балкан боксинга" на градском Тргу у Сомбору бити одржано седам профи бокс мечева.
Главна борба вечери је меч између Николића и Родригеза, који ће бити одржан у шест рунди.
У категорији до 81 кг српски боксер Растко Симић ће одмерити снаге са Белгијанцем Зијадом Ел Мохором у шест рунди.
Српски боксери Омер Аметовић (категорија до 54 кг) и Алмир Мемић (категорија до 76 кг) такође ће учествовати на профи ревији у Сомбору. Аметовић ће боксовати у четири рунде и још чека име противника, док ће Мемић имати меч од шест рунди против Пољака Адама Чеслака.
Српски репрезентативац Назиф Сејди бориће се у категорији до 63.5 кг против представника БиХ Луке Вељовића.
У категорији до 83 кг српски боксер Реља Стојковић укрстиће рукавице са Румуном Мариус Михаи Думитром. Марко Марић, који наступа под америчком заставом, бориће се у категорији до 70 кг. Име његовог противника биће накнадно саопштено.
– Пред нама је још једно профи бокс вече где имамо прилику да дођемо до вредних поена на профи бокс сцени. Од како је донешена одлука да аматерски боксери имају право учешћа и на профи ревијама, кренули смо силовито да на оба фронта радимо и градимо нашу спортску причу за коју сам уверен да ће донети велике резултате. Иза себе имамо медаље, успехе, али не задовољавамо се оним што је учињено, увек стремимо ка вишим циљевима, свакако да је један од највећих пласман на Олимпијске игре у Лос Анђелесу 2028. и медаља са истих – рекао је Николић.
– Зато је сваки наш дан, мене и мојих колега из репрезентације Србије, испуњен радом и реализацијом плана који ће нас одвести ка испуњењу наших снова. Верујем да ће профи бокс вече у Сомбору бити једно од најлепших до сада и да ће нас публика у великом броју здушно бодрити – додао је Николић.