Искључења струје за петак, 22. август
Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у петак, 22. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:
НОВИ САД: Ђуре Јакшића, Натошевићева, Ђорђа Марковића Кодера, Др. Милана Величковића – Свињарева, Шафарикова 20, Јосифа Руњанина 2, 3, Његошева 11 – 15, 26 – 32, Милетићева 41 – 53, Јована Суботића 2 – 14, 7 – 17, ГРКО КАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ЦЕТИН, НИКОЛАЈЕВСКИ ЖЕНСКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ, СЕМАФОР на углу Ј. Суботића и Милетићев, од 08:00 до 17:30
РУМЕНКА: Младена Стојановића 19 – 37, 24 – 42, Бачка 1 – 15, 16 – 22, Војводе Путника 1 – 19, 2 – 14, Николе Тесле 41, Фрушкогорска 21 – 47, 2 – 20, Стевана Синђелића 35 – 55, 36 – 52, Јована Јовановића Змаја 63, 40, од 08:30 до 14:00
СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Улица - део насеља Старо село, од 09.30 до 10.00
Улица- део насеља Старо село, од 10.30 до 13.30