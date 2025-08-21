overcast clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Искључења струје за петак, 22. август

21.08.2025. 11:16 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
сијалица
Фото: Pixabay.com

Због ремонта дистрибутивних, трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже у петак, 22. августа, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД: Ђуре Јакшића, Натошевићева, Ђорђа Марковића Кодера, Др. Милана Величковића – Свињарева, Шафарикова 20, Јосифа Руњанина 2, 3, Његошева 11 – 15, 26 – 32, Милетићева 41 – 53, Јована Суботића 2 – 14, 7 – 17, ГРКО КАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
ЦЕТИН, НИКОЛАЈЕВСКИ ЖЕНСКИ СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ, СЕМАФОР на углу Ј. Суботића и Милетићев, од 08:00 до 17:30

РУМЕНКА: Младена Стојановића 19 – 37, 24 – 42, Бачка 1 – 15, 16 – 22, Војводе Путника 1 – 19, 2 – 14, Николе Тесле 41, Фрушкогорска 21 – 47, 2 – 20, Стевана Синђелића 35 – 55, 36 – 52, Јована Јовановића Змаја 63, 40, од 08:30 до 14:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Улица - део насеља Старо село, од 09.30 до 10.00

Улица- део насеља Старо село, од 10.30 до 13.30

струја без струје дистрибуција
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај