ЗВЕЗДА ДОВЕЛА СИНА НЕКАДАШЊЕГ ТРЕНЕРА: Наставља породичну традицију у црвено-белом
Српски кошаркаш Филип Шкобаљ потписао је уговор са Црвеном звездом, саопштио је београдски клуб.
Филип Шкобаљ (23) је син некадашњег тренера Звезде, Милана Шкобаља који је био део стручног штаба црвено-белих у периоду од 2001. до 2008. године.
– Шкобаљ игра на позицији крила, некадашњи је репрезентативац Србије у млађим категоријама (У16, У18 и У19) са којом је својевремено освојио и четврто место на Светском шампионату. Шкобаљ је стекао и високо академско образовање као бивши студент и капитен Универзитета Илиној Чикаго који је похађао четири године (2021-2025) – наводи се на званичном сајту Звезде.
– Висок је 202 центиметра и изузетно снажан (тежак 107 кг), али одличног шута. Након вишегодишњег боравка у САД где је добио и једну од најпрестижнијих академских награда као активни спортиста у НКАА, Филип своју професионалну каријеру наставља у Црвеној звезди – додаје се у саопштењу црвено-белих.