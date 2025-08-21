scattered clouds
34°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДА ДОВЕЛА СИНА НЕКАДАШЊЕГ ТРЕНЕРА: Наставља породичну традицију у црвено-белом

21.08.2025. 14:45 14:47
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Српски кошаркаш Филип Шкобаљ потписао је уговор са Црвеном звездом, саопштио је београдски клуб.

Филип Шкобаљ (23) је син некадашњег тренера Звезде, Милана Шкобаља који је био део стручног штаба црвено-белих у периоду од 2001. до 2008. године.

Шкобаљ игра на позицији крила, некадашњи је репрезентативац Србије у млађим категоријама (У16, У18 и У19) са којом је својевремено освојио и четврто место на Светском шампионату. Шкобаљ је стекао и високо академско образовање као бивши студент и капитен Универзитета Илиној Чикаго који је похађао четири године (2021-2025) наводи се на званичном сајту Звезде.

Висок је 202 центиметра и изузетно снажан (тежак 107 кг), али одличног шута. Након вишегодишњег боравка у САД где је добио и једну од најпрестижнијих академских награда као активни спортиста у НКАА, Филип своју професионалну каријеру наставља у Црвеној звезди додаје се у саопштењу црвено-белих.

кк црвена звезда кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ЗАВРШЕНА ЦРВЕНО-БЕЛА ПРИЧА НАЈТРОФЕНИЈЕГ ЗВЕЗДИНОГ КОШАРКАША Црвена звезда се опростила од Бранка Лазића
laza kapiten

(ВИДЕО) ЗАВРШЕНА ЦРВЕНО-БЕЛА ПРИЧА НАЈТРОФЕНИЈЕГ ЗВЕЗДИНОГ КОШАРКАША Црвена звезда се опростила од Бранка Лазића

20.08.2025. 17:07 17:22
Волим
0
Коментар
0
Сачувај