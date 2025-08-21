БЕШКА УСКОРО ДОБИЈА КАНАЛИЗАЦИЈУ Радови у делу Улице краља Петра приводе се крају
21.08.2025. 11:51 11:58
Радови на изградњи канализационе мреже у дужини од 15 километара у насељу Бешка, у општини Инђија, реализују се планираном динамиком.
У делу Улице краља Петра приводе се крају, па ће мештани у наредном периоду имати могућност прикључења на градску канализациону мрежу. Ради се и у Млинској и Улици цара Лазара.
Сви ови захвати део су пројекта „Чиста Србија“ који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За ту намену у општини Инђија издвојено је више од 305 милиона динара.