overcast clouds
31°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1735
usd
100.6818
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

БЕШКА УСКОРО ДОБИЈА КАНАЛИЗАЦИЈУ Радови у делу Улице краља Петра приводе се крају

21.08.2025. 11:51 11:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
бешка
Фото: Општина Инђија

Радови на изградњи канализационе мреже у дужини од 15 километара у насељу Бешка, у општини Инђија, реализују се планираном динамиком.

У делу Улице краља Петра приводе се крају, па ће мештани у наредном периоду имати могућност прикључења на градску канализациону мрежу. Ради се и у Млинској и Улици цара Лазара. 

Сви ови захвати део су пројекта „Чиста Србија“ који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. За ту намену у општини Инђија издвојено је више од 305 милиона динара.

бешка канализација
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај