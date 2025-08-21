ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ БЕЛЕ ЦРКВЕ УСКОРО У НОВОМ РУХУ Шест милиона динара за санацију и потпуно уређење крова
Министарство културе обезбедило је 6, 1 милион динара за прву фазу радова на објекту Центра за културу у Белој Цркви.
Средства су опредељена за део радова на санацији крова, тесарске, лимарске и изолатерске радове а уговор су потписали министар културе Никола Селаковић и председница општине Бела Црква Татјана Кокар.
- Белоцрквани су добили озбиљна уверења да ће држава значајно више улагати у ово лепо јужнобанатско место, а у оквиру агенде онога што ради Министарство културе је помоћ и подршка раду установе за културу, односно Центра за културу у Белој Цркви - рекао је Селаковић у Белој Цркви.
Министар је указао да су улагања у инфраструктуру у области културе кренула од најважнијег, односно од седишта одвијања свих културних активности у Белој Цркви.
- Определили смо ванконкурсно преко шест милиона динара у овој години да би се извршила санација и потпуно уређење крова над мултифункционалном салом. У разговору са представницима општине сложили смо се да, у складу са већ урађеним пројектом, наредне године кренемо са конкурсним линијама у фазно уређење како би сви становници Беле Цркве могли да имају потпуно уређену салу у којој ће моћи да се одвијају и књижевне вечери, и позоришне представе, концерти и биоскопске пројекције- рекао је Селаковић и поручио да је набавка биоскопског пројектора један од заједничких задатака општине Бела Црква и Министарства културе.